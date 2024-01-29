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細思極恐！中國名醫2023年做了370起肺移植 他驚：哪裡來的？

被中共稱為「中國肺移植第一人」的醫生陳靜瑜（中）。（資料照，翻攝陳靜瑜微博）

被中共稱為「中國肺移植第一人」的醫生陳靜瑜（中）。（資料照，翻攝陳靜瑜微博）

2024/01/29 00:46

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共統治下的中國，經常耳聞器官活摘醜聞，而被中共稱為「中國肺移植第一人」的醫生陳靜瑜，過去就曾遭海外反共人士和媒體指控是中共欽點活摘器官的專家。財經專家「印和闐」28日在臉書分享陳靜瑜日前於微博貼文，陳靜瑜透露去年一整年光是在江蘇省無錫市與浙江省杭州市就做了370個肺移植手術。

陳靜瑜本月2日在微博發文，透露「2023年無錫205例肺移植、杭州165例肺移植，加上全國各地的會診手術，自己一直在飛機+高鐵奔波，自己的人生就是如此吧，做自己喜歡的事，累並快樂著」。

「印和闐」28日透過臉書分享該貼文，直言陳靜瑜的文字內容令人不寒而慄，「當大部份中國人都在埋怨中國經濟下滑，總是在懷疑有誰能在這個時代逆勢賺大錢？器官移植醫生！有人想的到嗎？2023年一整年，一個器官移植醫生，兩個城市，無錫與杭州就做了370個肺移植，全年不是飛機就是高鐵，忙著在全中國各地做手術。這些肺是哪裡來的？全中國又有多少這樣的專家？」

不少網友也提到中共過去有關活摘異議人士、宗教人士、少數民族器官的指控，紛紛表示「臉部辨識系統、健康碼的建立是為什麼，當初講了還有人說是危言聳聽，那是你根本不知道共產黨有多壞」、「備品們還會沾沾自喜說『厲害了我的國，咱的醫療技術遙遙領先』」、「暗黑經濟」、「現在中國已經對於每個人的DNA都做『完整的建檔』，要找到『匹配』很簡單，只要某些人『需要』，立刻可以找到，一個人就此人間消失」、「人礦市場商機無限」。

另去年5月，陳靜瑜及其團隊在美國醫學會（JAMA）子刊《JAMA Network Open》發表一篇關於中國肺移植的論文，陳靜瑜發文表示，「長期以來因為我們用了死囚器官，因為倫理問題，國外『三不』政策抵制我國器官移植。雜誌不能發表文章，不能參加學術會議、不能出國學習交流。2015年我國全面推行『心腦死亡』愛心器管捐獻，公民『腦死亡』愛心捐獻的器官作為我們唯一的器官來源。感恩我國每年6000例左右的愛心器管捐獻，使得我們的肺移植走向了世界。」

由法輪功人士在美創辦的《大紀元時報》，當時就指陳靜瑜得意忘形，不小心承認中共長期使用死囚器官，其感言也不經意間透露他所使用器官全部來自於「腦死亡」供體，而非中共在表面上推行的「心腦死亡」供體。《大紀元》聲稱，「腦死亡」患者在全腦功能喪失、自主呼吸停止以後，仍能依靠呼吸機維持一段時間的呼吸和心跳，因此從器官移植角度來講，「腦死亡」供體是活體；至於「心腦死亡」供體，除了腦死亡的症狀外，沒有人工維持呼吸和心跳，無論在任何意義上都已經死亡。

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