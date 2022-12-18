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    香港女嬰換心 首宗中國器官移植引議

    一名4個月大的香港女嬰芷希出現急性心衰竭，上月底其母親呼籲各界捐贈器官，香港政府主動聯絡中國國家衛健委，香港兒童醫院於週五晚間進行移植手術，並成功換心。（圖擷自臉書）

    一名4個月大的香港女嬰芷希出現急性心衰竭，上月底其母親呼籲各界捐贈器官，香港政府主動聯絡中國國家衛健委，香港兒童醫院於週五晚間進行移植手術，並成功換心。（圖擷自臉書）

    2022/12/18 08:48

    〔即時新聞／綜合報導〕一名4個月大的香港女嬰芷希出現急性心衰竭，上月底其母親呼籲各界捐贈器官，香港政府主動聯絡中國國家衛健委，香港兒童醫院於週五晚間進行移植手術，香港醫管局也強調，所有程序符合中港兩地法規，並否認使用來自中國的器官會影響香港聲譽，日後也不排除會再循類似途徑協助其他需要器官移植的港人。

    綜合港媒報導，4個月大的女嬰芷希因患有「擴張性心肌病」，曾兩度入院接受治療，日前更出現急性心衰竭，急需心臟移植。芷希的母親11月底曾含淚對外尋求協助，希望能獲得捐贈器官。香港政府為此主動聯絡中國國家衛健委，懇請允許若在中國出現符合有關醫學需求的腦死亡捐獻者、而中國沒有合適接受者的情況下，協調器官共享。

    香港兒童醫院於週五（16日）晚間進行移植手術，成功完成換心。芷希的父母17日也發出聲明，感謝醫療團隊和政府部門的努力。香港兒童醫院在17日下午的記者會上則表示，本次捐贈者是中國的一名幼童，該名幼童因意外導致頭部嚴重創傷、腦幹死亡，在找不到適合配對後，當地醫療團隊聯絡兒童醫院，發現心臟適合捐贈芷希，便將心臟運到香港。

    針對有媒體詢問，本次為首宗來自中國的器官移植手術，並關注中港兩地日後是否有計劃准許互相捐贈器官。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗則稱，本次屬特事特辦，並重申芷希年僅4個月大，在本港尋找合適心臟非常困難，加上病況不樂觀，因此醫管局爭分奪秒，提請國家衞健委。鄧耀鏗也強調，本次所有程序符合中港兩地法規，日後不能排除醫管局會再循類似途徑，幫助需要器官移植的香港居民。

    針對媒體詢問，國際心肺移植協會今年曾發聲明，呼籲會員不應使用來自中國的器官進行移植，並指此次事件會否影響香港器官移植上的聲譽，鄧耀鏗則回應「我絕對不會覺得這會影響香港聲譽」，並重申當時芷希生命已到關鍵時刻，若無合適心臟將難以續命，他也強調中港兩地在器官移植上，均獲世界衛生組織及世界移植學會等認同。

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