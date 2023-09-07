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被葛特曼指是「騙子」 柯文哲提告不起訴、聲請交付審判遭駁確定

《屠殺》作者伊森．葛特曼2018年10月舉行國際記者會，說明書中內容。（資料照）

《屠殺》作者伊森．葛特曼2018年10月舉行國際記者會，說明書中內容。（資料照）

2023/09/07 12:34

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲2018年競選連任期間，被關心中國活摘器官議題的「屠殺」一書作者葛特曼，在國際記者會上認為柯是「Liar（騙子）」，柯為此控告葛特曼涉妨害名譽；案經台北地檢署處分不起訴、高檢署駁回再議，柯向台北地院聲請准許提起自訴（交付審判），台北地院調查後認定，檢方偵查結果與理由均已論列詳盡，認事採證並無違背經驗、論理、證據法則，裁定駁回聲請。不得抗告，全案確定。

北院合議庭審判長解怡蕙、法官楊世賢、李陸華指出，審酌全案卷證後認為，檢方調查時對於柯文哲爭執的事項都有斟酌，並詳加論述證據及認定理由，依現存證據無從認定葛特曼達到犯罪嫌疑，聲請無理由，故予駁回。

法院在裁定中除了肯定檢方的處分合法，也補充說明法院調查意見。對於「屠殺」一書的英文版出書前，葛特曼與柯文哲的會談紀錄，北院認定二人的會談紀錄，並非在訪談後立即完成，而是於2013年間葛特曼透過助理理善，與柯文哲確認內容。

葛、柯於2008年7月會面時，和理善共3人在場，部分以英文交談，會談後並未立刻將整理會談內容。

而「屠殺」英文版於2014出版前，葛是否有獲得柯的同意具名，並經柯完整確認內容？依據柯與理善的電子郵件往來情形，葛認定初稿內容與當時跟柯訪談內容相符，符合常情，且柯也同意具名且提供照片，葛特曼當可在書中他所認知來自柯文哲獲悉的事項，引述柯文哲的姓名。

理善在2013年6月12日發給柯文哲的電子郵件，詢問2個問題請求解釋，並附上書籍初稿，內容確實並未提及柯的姓名，僅以「a young Taiwanese surgeon」或「he」代稱，柯同日回信稱：「The story seems ok.」（這故事似乎OK）。柯也承認曾回覆此句，稱他匆匆看過，覺得OK就回覆他了，合議庭因此認定葛特曼確實曾透過理善，向柯文哲求證初稿內容正確性，柯閱覽後亦表認同。

至於2018年10月2日葛特曼在國際記者會上說柯文哲是「Liar」一事，北院認為葛特曼是在回答現場提問時，被動答覆，沒有公然侮辱柯的犯意。

當時有民眾詢問葛特曼「Do you think Dr. Ko is a liar?（你認為柯是騙子嗎）」，葛回應「Yes」，另一女性再問：「為何改變你的想法認為他是個騙子？」葛答稱：「這是個好問題…所有的證人都很珍貴並值得尊敬，我等了好多年，等柯醫生接受他自己的證詞…」，葛並非在簡報該本書時就鋪陳指柯是騙子，其臨場的應答也不能排除是依自身過往片斷經歷所得的主觀感受，並非全無脈絡可循，沒有謾罵、侮辱犯意。

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