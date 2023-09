被葛特曼指是「騙子」 柯文哲提告不起訴、聲請交付審判遭駁確定

《屠殺》作者伊森.葛特曼2018年10月舉行國際記者會,說明書中內容。(資料照)

〔記者張文川/台北報導〕前台北市長柯文哲2018年競選連任期間,被關心中國活摘器官議題的「屠殺」一書作者葛特曼,在國際記者會上認為柯是「Liar(騙子)」,柯為此控告葛特曼涉妨害名譽;案經台北地檢署處分不起訴、高檢署駁回再議,柯向台北地院聲請准許提起自訴(交付審判),台北地院調查後認定,檢方偵查結果與理由均已論列詳盡,認事採證並無違背經驗、論理、證據法則,裁定駁回聲請。不得抗告,全案確定。

北院合議庭審判長解怡蕙、法官楊世賢、李陸華指出,審酌全案卷證後認為,檢方調查時對於柯文哲爭執的事項都有斟酌,並詳加論述證據及認定理由,依現存證據無從認定葛特曼達到犯罪嫌疑,聲請無理由,故予駁回。

法院在裁定中除了肯定檢方的處分合法,也補充說明法院調查意見。對於「屠殺」一書的英文版出書前,葛特曼與柯文哲的會談紀錄,北院認定二人的會談紀錄,並非在訪談後立即完成,而是於2013年間葛特曼透過助理理善,與柯文哲確認內容。

葛、柯於2008年7月會面時,和理善共3人在場,部分以英文交談,會談後並未立刻將整理會談內容。

而「屠殺」英文版於2014出版前,葛是否有獲得柯的同意具名,並經柯完整確認內容?依據柯與理善的電子郵件往來情形,葛認定初稿內容與當時跟柯訪談內容相符,符合常情,且柯也同意具名且提供照片,葛特曼當可在書中他所認知來自柯文哲獲悉的事項,引述柯文哲的姓名。

理善在2013年6月12日發給柯文哲的電子郵件,詢問2個問題請求解釋,並附上書籍初稿,內容確實並未提及柯的姓名,僅以「a young Taiwanese surgeon」或「he」代稱,柯同日回信稱:「The story seems ok.」(這故事似乎OK)。柯也承認曾回覆此句,稱他匆匆看過,覺得OK就回覆他了,合議庭因此認定葛特曼確實曾透過理善,向柯文哲求證初稿內容正確性,柯閱覽後亦表認同。

至於2018年10月2日葛特曼在國際記者會上說柯文哲是「Liar」一事,北院認為葛特曼是在回答現場提問時,被動答覆,沒有公然侮辱柯的犯意。

當時有民眾詢問葛特曼「Do you think Dr. Ko is a liar?(你認為柯是騙子嗎)」,葛回應「Yes」,另一女性再問:「為何改變你的想法認為他是個騙子?」葛答稱:「這是個好問題…所有的證人都很珍貴並值得尊敬,我等了好多年,等柯醫生接受他自己的證詞…」,葛並非在簡報該本書時就鋪陳指柯是騙子,其臨場的應答也不能排除是依自身過往片斷經歷所得的主觀感受,並非全無脈絡可循,沒有謾罵、侮辱犯意。

