吃Buffet猛拿海鮮卻不見蝦蟹殼 原來偷塞10公斤「打包」

日前越南河內的一間吃到飽餐廳，傳出店員逮到一組行跡詭異的顧客，並在檢查一行人的包包時，竟發現他們狂塞了10公斤的海鮮打算偷帶回家。（圖擷取自Buffet Chef Dzungxu 臉書粉專）

2024/01/27 16:51

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人喜歡到自助餐廳（Buffet）用餐，但也不時傳出，一些消費者為了能「吃回本」，會做出一些令人傻眼的事情。日前越南河內的一間吃到飽餐廳，傳出店員逮到一組行跡詭異的顧客，並在檢查一行人的包包時，竟發現他們狂塞了10公斤的海鮮打算偷帶回家！

綜合外媒報導，這起事件發生在25日，位在越南河內一家名為「Buffet Chef Dzung」的吃到飽餐廳，店員在事發當天注意到，店內有7名坐在一起的顧客不斷前往食品櫃檯，拿取各種昂貴的海鮮和食物端到桌上，但是當店員前往他們的餐桌要協助清理時，卻沒有看到任何蝦殼或蟹殼，因此讓店員產生懷疑。

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當這7名顧客吃飽打算結帳離開時，店員發現一行人行為詭異，於是決定攔下他們並檢查了他們的包包，沒想到在打開包包後，竟然發現裡面藏了許多螃蟹、蝦子、生魚片等食材，拿出來秤重後總計多達10公斤。對此，餐廳經理立即要求這群人支付剩餘食物費用，但他們卻以沒錢為由不同意付錢，最終在堅持2小時後餐廳報警處理。

店家經理透露，他們事後調閱店內監視器，發縣這組顧客確實一邊吃飯，一邊偷偷將各類海鮮塞進桌子底下的袋子裡。經理表示，他經營自助餐廳已經10幾年，看過很多顧客吃不完怕浪費，所以會偷偷把食物帶回家，但一口氣拿了10公斤海鮮的離譜狀況，還是第一次遇到。

另據報導指出，原先店家經理僅向這組顧客要求支付100萬越南盾（約新台幣1440元），做為他們偷帶剩餘食物的費用，然而這群人始終不願配合，後來警方獲報前往現場處理，這群人偷拿的行為被判定為竊盜罪，罰款也被增加至600萬越南盾（約新台幣8640元）。

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