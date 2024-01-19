帶雙胞胎吃buffet想省錢 韓國媽「廁所換班」奇招被識破：痣不一樣

韓國一名媽媽帶雙胞胎去吃buffet，不想付三個人的錢，竟玩起「偷天換日」大法。示意圖。（美聯社）

2024/01/19 21:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓國釜山一位媽媽帶雙胞胎兒子去吃buffet，不過她只想付兩人的錢，竟然就叫兒子分工，一人先躲廁所，另一人則吃一部分後再去廁所「交班」，而偷天換日戲碼最終被店員識破，關鍵就在「髮型跟痣」。案件曝光後掀起網友熱烈討論。

知名網紅、韓國人妻太咪（Tammy）在臉書「太咪瘋韓國」發文說，釜山一位媽媽帶國中的雙胞胎兒子去buffet用餐，但她只想付兩個人的錢，就叫其中一個兒子待在廁所，另一個先吃一部分後再去廁所「換班」，以此模式輪番上陣。

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韓國媽自以為天衣無縫，卻被一名店員識破，她指出男子每次去廁所完回座位，髮型都不一樣，且其中一人好像多了顆痣，便向經理報告，起初她還被揶揄「在寫小說嗎？」不過店長知情後還是去確認監視器，整起事件才東窗事發。最後業者告知媽媽「不用演了」，她才承認「付三人的就可以了吧」，並打電話叫廁所的兒子出來吃飯。

更誇張的是，由於雙胞胎各自穿不同的衣服，所以他們每次去廁所交班，都要連同衣服一起換才出來吃。案件曝光後讓太咪直言，「整個故事都好扯，竟然可以搞出這招」。

貼文一出，網友們紛紛留言，「他們吃飯好忙，還要玩變臉」、「換衣服給對方太累了吧……小孩好可憐」、「工讀生要加薪吧」、「身教言教，這兩個小孩以後前途堪慮啊」、「小孩吃個飯會不會太忙，還要一直換衣服，怎麼不出門的時候就穿一樣的咧」。

也有網友因為「痣」引發聯想，「一顆痣！這不是閔筱希嗎」、「哈哈哈，我正在看『心靈的聲音』，這情節好像雙胞胎金鐘國在相親的情節。雙胞胎也是一個有痣，一個沒有」。

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