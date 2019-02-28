別想吃什麼就拿！ 這3種Buffet食物內行人不拿

2019-02-28 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕國內有許多吃到飽自助餐廳（Buffet），標榜消費者能盡情拿、盡情吃。不過Buffet菜色相當多，想吃得健康、開心其實有訣竅，有餐廳老闆透露3種內行人絕不拿的食物。

綜合報導指出，有餐廳老闆列出3種內行人絕對不吃的Buffet食物，第1種是冷凍或死掉的海鮮類，很多自助餐陳列出來的海鮮都是冷凍的死海鮮，不僅口味、口感不好，抵抗力較脆弱的人吃了還可能會拉肚子。

第2種食物則是醃製的肉品類，有些事先醃製好的肉品，不管是顏色或口味都很重，因此讓消費者很難判斷肉的種類以及新鮮度，所如果腸胃不好，還是不要輕易嘗試。第3種內行人不吃的食物則是甜點類，Buffet的甜點雖然外觀漂亮、種類又多，不過含糖、含油量卻很高，而且沒吃幾口就會有飽足感，吃太多不但回不了本，還會帶來負擔。

其實美國旅遊網站「Smarter Travel」日前也推出一篇關於吃到飽飲食的文章，整理出外國人在吃Buffet會避免取用的食物，這些包括了本來應該是熱的、卻不熱的食物；應該要冷藏、卻已經解凍或融化的食物；還有員工沒將舊有食物裝盤，就直接將新的食物覆蓋在上面的餐點。

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