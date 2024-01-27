逃亡49年！「桐島聰」傳癌末入院自首投案 日警急做DNA檢測

曾在日本1970年代犯下一連串企業爆炸攻擊案，被通緝將近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰，近日傳出被警方逮捕的消息。（圖擷取自社群平台「X」、日本警視廳，本報合成）

2024/01/27 12:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾在日本1970年代犯下一連串企業爆炸攻擊案，被通緝將近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰，近日傳出在神奈川縣一家醫院自爆身分，被警方逮捕。日媒最新消息指出，桐島聰是因癌末病重就醫，並在治療期間突然自曝本名，驚動日本警方，目前警視廳正緊急透過DNA檢測，要確認他是否為本人。

綜合日媒報導，據調查相關人士透露，警視廳公安部25日收到線報，一名罹患癌症末期男子在神奈川縣一間醫院就醫，並在治療期間突然主動向醫護人員表示，他就是被警方通緝數十年的「桐島聰」，甚至還透露關於過去犯案的內容細節，同時坦言自己是全案最後一個嫌犯，「把我逮捕吧」，讓院方嚇得趕緊通報警方。

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報導指出，「桐島聰」起初是用假名到醫院就醫，似乎是因為癌末讓他自知時日無多，因此想要用本名迎接人生最後的日子，但他突然地自曝身分也引發各界譁然。若該男子被證實確為桐島聰本人，那他逃亡長達49年的時間，將成為警視廳最長通緝紀錄，另外許多當年承辦爆炸案的員警已經退休，在聽聞他落網時皆感到不可置信。

警方獲報趕往現場，雖然當場將自稱「桐島聰」的男子逮捕，然而他病情過於嚴重，因此警方只能在醫院對他展開調查，目前也正在進行DNA鑑定以確定他的真實身分，但結果仍需一段時間才會出爐。據調查人員透露，男子外型與桐島聰被通緝時所公布的特徵並無矛盾，包含身高160公分、嘴唇厚實、高度近視以及年齡已7旬等。

據了解，桐島聰過去所屬的新左翼無政府主義極端組織「東亞反日武裝戰線」，在1974至1975年間，犯下一連串震撼日本社會的爆炸案。其中傷亡最為嚴重的，是1974年8月30日的三菱重工爆炸事件，該組織在東京丸之內的三菱重工大樓玄關前引爆定時炸彈，造成造成8人死亡，380人輕重傷，為二戰後日本最恐怖的攻擊事件之一。

日本警察廳指出，由於該組織犯下的企業連續爆炸案，其中2名嫌疑人被認為已逃亡海外，因此訴訟時效已被中止，也讓桐島聰的訴訟時效也被中止。然而警方仍需要對這些年他的逃亡生活和案件進行了解，同時當年因為爆炸案而不幸痛失親友的受害者家屬，也希望桐島聰能出面說清楚，承認自己的錯誤。

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