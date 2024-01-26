逃亡長達49年 日本「傳說中的重大通緝犯」抓到了

堪稱日本「傳說中的重大通緝犯」、現年70歲的桐島聰，近日傳出終於被警方逮捕的消息。（圖擷取自社群平台「X」、日本警視廳，本報合成）

2024/01/26 16:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾在1974至1975年間，涉嫌在日本犯下多起大型企業爆炸案、經常出現在重大通緝犯海報上的桐島聰，在歷經逃亡49年的生活後，近日終於被警方逮捕。警視廳公安部透露，桐島聰疑似化名住進神奈川縣一家醫院，警方獲報立即趕往現場抓捕，目前正在進一步確認身分。

綜合日媒報導，現年70歲的桐島聰堪稱日本「傳說中的重大通緝犯」，他過去曾是隸屬極端團體「東亞反日武裝戰線」的成員，該團體在1974到1975年間犯下多起連環爆炸案，目標都針對大企業或建築物下手，其中最有名的就是在1974年8月30日，東京丸之內三菱重工業大樓玄關的爆炸案最為嚴重，當時造成8人死亡，380人輕重傷。

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報導指出，日本警方在1975年5月逮捕8名相關成員，並對逃亡的桐島聰發布通緝令，當時桐島聰年僅21歲，而他這一逃亡就是50年，因此每年警視廳公布的「重大通緝犯人像海報」上都一定有他，同時他也是目前在日本海報上「存在最久」、被不少人稱為「傳說中的重大通緝犯。」

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