大鬧英鋼琴家！中共外宣背景遭起底 當事小粉紅拍片稱「還原」經過

2024/01/23 23:14

知名鋼琴家倫敦街頭演奏 竟遭小粉紅要求「遵守中國法律」

英國鋼琴家二度開砲 質疑:中國人在倫敦教我不能做什麼?

請繼續往下閱讀...

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕英國知名鋼琴家卡瓦納(Brendan Kavanagh)近日在街頭直播演奏時,遭遇一群中國小粉紅騷擾,要求卡瓦納「遵守中國法律」不准拍攝,還當眾咆哮誣指卡瓦納是種族主義者,引發外界熱議。隨著輿論延燒,這群小粉紅的身分也被網友起底,其中一人還特地拍片「還原」事發經過,還義正嚴詞稱當時對卡瓦納大吼的男子是為了「保護中國五星旗」,「我們作為中國兒女,如果見到隨意損害國旗的人跟事,我們要主動上前制止」。

本月19日,在YouTube上擁有逾221萬訂閱的鋼琴家卡瓦納,在倫敦一間百貨商場直播彈奏鋼琴,並與其他民眾互動,不遠處一群手拿五星紅旗的中國人突然走向卡瓦納,自稱他們是中國電視台的人,要求卡瓦納不得在該處拍攝,他們不希望自己的聲音和長相被卡瓦納拍到,還稱「因為中國法律不允許」。卡瓦納一聽只覺匪夷所思,直言「這裡不是共產中國!是英國,英國是一個自由國家,允許人民在公共場所錄影拍照,他該遵守的是英國法律,而不是中國法律」。

這時一名女子宣稱她也是英國人,希望卡瓦納尊重他們的權利,但卡瓦納手指該名女性手上拿的五星旗繼續想反駁時,在旁邊的一名男子突然大聲咆哮「別碰她!」,並高聲指控卡瓦納是種族主義者、歧視中國人,企圖吸引商場內其他民眾的注意,直到有英國民眾看不下去,直言「這裡是公共場所,如果你們不喜歡大可以離開就好」。

這段直播影片曝光後隨即引發廣泛關注,至今已累積超過417萬次觀看、逾4.4萬則留言相挺卡瓦納,更有英國知名脫口秀邀請卡瓦納上節目分享這件事。隨著輿論延燒,這群小粉紅的身分也被網友起底,據悉一開始和卡瓦納表明來自中國電視台的女子其實是名在「小紅書」經營頻道、分享留學生活大小事的中國留學生劉夢穎;對卡瓦納咆哮的是名在英國教中文的老師,去年9月於英國《金融時報》擔任顧問,與孔子學院有密切關係的冷雪年;至於自稱也是英國人的女子,則是旅英主持人張寧,經常主持中國駐英大使館舉辦的各種活動。有人懷疑這群人在與卡瓦納發生口角當天,就是在進行大外宣活動,因此忌諱入鏡。

此外,前面被網友起底的劉夢穎,近日特別拍片「還原」事發經過,「最近關於鋼琴家引發的一些輿論,沒想到有這麼大的發酵,作為自媒體的博主,這幾天也收到網上不少惡意網暴。我想在我的立場上給大家講一下,當天到底發生了些什麼。我和小夥伴們,新年純自願的幫助國內一家自媒體公益平台拍攝新年祝福,由於腳本需要一位華人鋼琴家彈鋼琴的畫面,但公共鋼琴被占用40多分鐘,我們只能在旁等候。且因當天拍攝內容保密性比較強,以及平台的要求比較具有私密性,所以我們任何人都不會對外洩露此次活動內容。」

她接著說:「當時我們等待的時候,並不知道他是在進行商業性的直播,對方也沒有在開始前做任何的提示,甚至在開始前,還用手機拍攝了我們所有的人。因為我們當時是為拍攝中國的新年祝福,手上都拿著小紅旗,我們也打過招呼說我們是中國人,但對方執意說我們是日本人,甚至調戲我們的女生,被拒絕後還彈了一手在西方很著名、帶有歧視意味的迷因曲《Ching Cheng Hanji》(改編自京劇《鍘美案》)」,不是網上傳的說我們主動闖進他的鏡頭,而是他先來招惹我們。」

劉夢穎繼續控訴:「現在回想起來,應該都是他作為自媒體的老手,故意製造衝突來為他的影片賺取流量的圈套。起口角後,我很有禮貌的跟他解釋我們的活動,表明不希望被拍進去,根據互聯網法律中心的說法,『在他人希望保密的情況下拍攝他人是非法的』,這也違反了YT隱私政策。這時我的小夥伴一男一女就過來問他到底什麼情況,他在溝通的過程當中試圖去拉我們女同伴手上的國旗,在外面即便是我們的小國旗,我們作為中國兒女,也是要好好的去保管,合理且有尊嚴的去使用,不亂丟國旗,不損壞國旗,如果見到隨意損害國旗的人跟事,我們要主動上前制止,用自己的行動去保護國旗,所以當時那個男同伴才比較激動。」

不過外電翻譯粉專「Translation Matters 翻譯有要緊」指出,這起事件其實有2段直播影片,第2段影片就是大家看到雙方起衝突的畫面,多數人沒有看到的直播影片中,是中國人先上前與卡瓦納打招呼寒暄,還介紹團裡一名也會彈鋼琴的小露兩手,起初這群人手上並沒有拿五星旗,卡瓦納也以為對方是日本人,雙方還曾融洽的一起跟著音樂跳舞,沒想到這群中國人後續全部手拿中國國旗,再上前找卡瓦納理論直播拍攝的事情,進而引發口角。粉專慨歎:「整件事情都要謝謝偉大的習主席,這群粉紅仔不但沒有好好說著中國故事,倒是認認真真的幫中國圍事,長臂管轄肖像權到國王的領土上頭了,還拿出種族歧視和性騷擾這兩顆社會核彈,在國王的土地上要訛詐(炸)國王的子民」。

Seems the "pianist vs. 'CCP'" story made it to Chinese social media, so one of the people involved released her side of the story.



Summary:



1) They were there to film Chinese New Year Greetings for a company



2) They were waiting to use the piano to film next to it and waited… pic.twitter.com/y9ORuiaosl