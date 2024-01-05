小粉紅護航中共倒行逆施 中國女網紅痛斥：良心都被狗吃了

逃至美國的中國女網紅「大麗出奇蹟」，在YouTube發布影片痛批小粉紅以奴隸之身，卻替奴隸主辯護，並揭露中共惡行。（圖擷取自網路）

2024/01/05 12:20

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共近年來在國內外倒行逆施，卻仍有大量小粉紅護航，因不滿中共高壓統治，去年透過「走線」方式與丈夫、女兒逃至美國的中國女網紅「大麗出奇蹟」（簡稱大麗） ，去年12月31日在YouTube發布影片痛批小粉紅以奴隸之身，卻替奴隸主辯護，並揭露中共惡行，獲得大量網友點贊轉發。

大麗在標題為《弱者不替弱者講話，一面忍受苦難一面高呼「普天之下，莫非王土」》 的影片中對小粉紅喊話：「有些人張嘴閉嘴就是你抹黑祖國，你告訴我什麼叫做抹黑，你先回答我這個問題，什麼叫做抹黑。我懷疑食品有毒，你們說我抹黑，但當食品出現各種化學添加物、各種致癌物質的時候，你們卻沉默了；我說貪腐嚴重，你們說我抹黑，可當大批的周公子、北極鯰魚出現時，你們卻沉默了；我說有豆腐渣工程，你們說我抹黑，但當橋塌樓倒時，你們卻沉默了；你們說我抹黑祖國，說我是漢姦走狗，可面對毒奶粉、毒食品、爛尾樓，暴力執法，草菅人命時，你們卻沉默了。你們的良心都被狗吃了！」

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大麗痛批：「（你們）一個個明明身處底層，卻站出來維護統治者，看看美國那些最好的地段，依山傍海的那些大別墅，裡面住的很多都是你們維護著的大老婆、二老婆、小老婆，那些人的財富，馬雲馬化騰那點錢算個屁。看看你們自己，不替弱者講話，卻向弱者發難，一面忍受著苦難，一面高呼普天之下莫非王土，你們就是一群傻X。」

大麗接著說：「一個可以因言獲罪，連文字都敏感屏蔽的國家，你們竟然相信他們講的是真話，我來美的路上途徑十多個國家，有些國家窮困潦倒，可是他們卻沒有網路限制，而我們呢，14億人口，泱泱大國，卻生活在一個大型的區域網裡，我說出去人家都不信，我們就是人家養在井裡的蛤蟆，你們還覺得這是在保護我們，你們不是腦殘是什麼？」

大麗指出，中共當局想方設法從各個角落搜刮人民的血汗錢，但當人民遇到災難時，當局卻不管不顧，「我們都成為自己的第一責任人」，並進一步揭示中國民眾遭受的種種迫害：「人家打你，那個叫執法；一起打你，那個叫聯合執法；你跑，那個叫畏罪潛逃；你不跑，那個叫妨礙公務；你防衛，那個叫抗法；你反抗，那個叫暴力抗法；你正當防衛，那個叫故意傷人；他故意傷人，那個叫正常執法；你死，那個叫突發疾病；你喊冤，那個叫社會不穩定因素；你造訪，那叫精神病；你上網，那個叫散佈謠言。哇，厲害了，我的國！」

大麗的這段影片獲得許多網友轉發、按讚，不少網友留言：「說的一針見血」、「全都是大實話，實在沒法反駁」、「大牆國容不下半句真話」、「罵的太好了，我覺得國人最大的問題就是明明自己是個底層韭菜，卻時刻站在統治階級的利益上考慮問題，這簡直是有病」。

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