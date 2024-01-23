俄羅斯醫療包機墜毀4人倖存 剩餘2名失聯人員確認罹難！

原先要飛往莫斯科的醫療包機「獵鷹10」21日被證實於阿富汗墜毀。（圖擷自Dassault Aviation官網）

2024/01/23 17:26

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯週日（21日）證實一架原先要飛往莫斯科的醫療包機在阿富汗墜毀，機上6人有4人倖存，其餘2人生死不明。有最新消息指出，失聯的2人已尋獲，皆不幸罹難。

綜合外媒報導，失事飛機為法國達梭航太（Dassault Aviation）1978年出廠的「獵鷹10」（Falcon 10）公務機，20日作為醫療包機從印度出發，原定經由烏茲別克上空飛往莫斯科，但其雷達訊號當天晚間在阿富汗消失，21日被證實墜毀於阿富汗東北部巴達赫尚省（Badakhshan）。

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俄羅斯聯邦航空運輸署21日晚間引述駐阿富汗大使館消息表示，失事包機上6人確認有4人倖存，另外2人則失聯。不過阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）政府發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）昨（22日）晚宣布，失聯的2名人員已身亡；至於4名倖存人員得到急救照護，身體狀況良好。

據悉，失事飛機上6人分別為4名機組人員和2名俄羅斯籍乘客，2名乘客是一對夫妻，妻子因為病重，丈夫包下這架醫療專機返回莫斯科治療，不料卻發生憾事。目前還不清楚倖存者和罹難者身分。

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