波蘭總理與澤倫斯基會面 力挺烏克蘭對抗「俄勢力」

波蘭總理圖斯克（左）今日造訪烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）會面。（路透）

2024/01/22 22:34

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今（22）日訪問烏克蘭首都

基輔（Kyiv），他此行除了與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）

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會談，展現出波蘭會力挺烏克蘭對抗俄國「惡勢力」的態度之外，也將討論如何解決兩國之間有關糧食運輸與貨運的爭議。

《美聯社》報導，根據波蘭總理辦公室在X平台（先前稱為推特）的發文，圖斯克表示：「存在一些利益衝突，我們很清楚這一點，我們會討論這些事情，不僅是以友誼的精神，這點無須多說，也是抱持著盡快解決這些問題的態度，我們不想看到問題延宕或橫生枝節。」

圖斯克還說：「對我來說，讓人們感受到波蘭是烏克蘭在這場與邪惡勢力的致命衝突中，最可靠又最穩定的盟友，這一點非常重要。」

自從烏俄全面開戰以來，波蘭一向是烏克蘭堅定的盟友，不過兩國關係於去年9月左右一度惡化，因為烏克蘭食品的輸入造成波蘭農產品價格下跌，另外烏克蘭的運輸業者報價也比波蘭貨運業者低廉，這些情況都影響了部分波蘭民眾的生計。

圖斯克對此表示，波蘭希望能在經濟層面上幫助烏克蘭，但也不願見到自身商業利益受損，他建議烏克蘭加強對運輸業的監管。

除了與澤倫斯基、烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）等高層會談，圖斯克也會參與烏克蘭統一日活動，這個假日是為了紀念1919年1月22日烏克蘭東西合併所創設。

????????????????Today, together with the Polish Prime Minister @donaldtusk, we commemorated the defenders of Ukraine who died in the war. Our fight against the aggressor is a fight for freedom and the values of the entire democratic world. We are grateful to our partners for standing with… pic.twitter.com/Xz94kDaF05 — Denys Shmyhal （@Denys_Shmyhal） January 22, 2024

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