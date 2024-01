波蘭總理與澤倫斯基會面 力挺烏克蘭對抗「俄勢力」

2024/01/22 22:34

〔即時新聞/綜合報導〕波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)今(22)日訪問烏克蘭首都

基輔(Kyiv),他此行除了與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)

會談,展現出波蘭會力挺烏克蘭對抗俄國「惡勢力」的態度之外,也將討論如何解決兩國之間有關糧食運輸與貨運的爭議。

《美聯社》報導,根據波蘭總理辦公室在X平台(先前稱為推特)的發文,圖斯克表示:「存在一些利益衝突,我們很清楚這一點,我們會討論這些事情,不僅是以友誼的精神,這點無須多說,也是抱持著盡快解決這些問題的態度,我們不想看到問題延宕或橫生枝節。」

圖斯克還說:「對我來說,讓人們感受到波蘭是烏克蘭在這場與邪惡勢力的致命衝突中,最可靠又最穩定的盟友,這一點非常重要。」

自從烏俄全面開戰以來,波蘭一向是烏克蘭堅定的盟友,不過兩國關係於去年9月左右一度惡化,因為烏克蘭食品的輸入造成波蘭農產品價格下跌,另外烏克蘭的運輸業者報價也比波蘭貨運業者低廉,這些情況都影響了部分波蘭民眾的生計。

圖斯克對此表示,波蘭希望能在經濟層面上幫助烏克蘭,但也不願見到自身商業利益受損,他建議烏克蘭加強對運輸業的監管。

除了與澤倫斯基、烏克蘭總理什米加爾(Denys Shmyhal)等高層會談,圖斯克也會參與烏克蘭統一日活動,這個假日是為了紀念1919年1月22日烏克蘭東西合併所創設。

????????????????Today, together with the Polish Prime Minister @donaldtusk, we commemorated the defenders of Ukraine who died in the war. Our fight against the aggressor is a fight for freedom and the values of the entire democratic world. We are grateful to our partners for standing with… pic.twitter.com/Xz94kDaF05