德防長︰普廷5~8年內恐攻擊北約

謠言終結站

2024/01/22 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭的戰火未歇，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）警告，好戰的俄羅斯總統普廷可能在五到八年內對北大西洋公約組織（NATO）成員國發動攻擊，這段話呼應瑞典政府和軍方及立陶宛不久前的呼籲，顯示在烏俄戰爭即將屆滿兩年之際，北約對俄國的警戒也與日俱增。

法國國際廣播電台（RFI）廿日報導，佩斯托瑞斯在德國「每日鏡報」十九日發表的訪談中指出，「我們幾乎每天都能聽到來自克里姆林宮的威脅……因此我們必須設想，普廷有一天會攻擊北約國家」。佩斯托瑞斯強調，儘管俄國「目前」不太可能發動攻擊，但「我們的專家預計，在五到八年的時間裡，這種可能性是存在的」。

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北約軍委會主席 籲「作戰轉型」

據了解，在俄國二○二二年二月全面入侵烏克蘭後，克宮對愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等波羅的海三國，以及波蘭、摩爾多瓦等鄰國的侵略性言論愈發猖獗，促使歐洲高層國防官員接連對爆發重大衝突的風險發出警告。

北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）十七日即警告，北約正面臨「數十年來最危險的世界」，呼籲北約進行「作戰轉型」。本月稍早，瑞典國防軍最高指揮官巴登（Micael Byden）同樣呼籲瑞典人為戰爭做好心理準備，而瑞典民防部長波林（Carl-Oskar Bohlin）則更明確地表示，「請容我以官方身份、不那麼含蓄地說一句：瑞典可能發生戰爭」。

佩斯托瑞斯表示，瑞典毗鄰俄國，面臨「更加嚴峻的形勢」，因此提出警告是可以理解的。瑞典已申請加入北約，但仍在等待土耳其和匈牙利批准。

向來直言批判普廷的立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），最近在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）年會上告訴媒體，「俄國有可能不會在烏克蘭受到遏制。如果烏克蘭不能獲勝，歐洲就不會有好下場」。

基於對俄國不可預測的擔心，波蘭今年的國防預算已提升到國內生產毛額（GDP）的四％以上。波蘭副總理兼國防部長科西尼亞克－卡梅斯近日表明，「俄國正在違背邏輯，我們必須為任何情況做好準備」。

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