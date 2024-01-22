川普放話一天結束烏戰 惹毛澤倫斯基

針對前美國總統川普聲稱，能在廿四小時內結束烏俄戰爭，烏克蘭總統澤倫斯基指出，此話意味著罔顧烏克蘭的利益，片面向俄羅斯讓步，「非常危險」。（彭博檔案照）

2024/01/22 05:30

「片面向俄讓步 非常危險」

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國前總統川普在愛荷華州首場共和黨初選旗開得勝，聲稱若再次入主白宮，將在廿四小時內結束烏俄戰爭。對此，烏克蘭總統澤倫斯基強調，此話恐意味著罔顧烏克蘭的利益，片面向俄羅斯讓步，直言川普的想法「非常危險」。

澤倫斯基十九日接受英國「第四頻道新聞台」專訪時指出，川普的言論可能是選舉、政治性訊息，但川普可能排除烏俄兩國做出自己的決策，仍讓他備感壓力，「即使他（川普）終結戰爭的構想不利於我國和人民，他還是會貫徹自己的想法。這讓我感到憂心」。

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不過，澤倫斯基仍願意邀請川普帶著調停戰爭的承諾訪問烏克蘭，「如果你能夠在廿四小時終止戰爭，我想光是憑這一點便足以來訪」，「或許川普真的有一些點子，真正的想法，而且能夠與我分享」。

川普曾表示，自己與烏俄兩國總統關係良好，能夠在廿四小時內結束戰爭，但始終沒有說明具體計畫，「如果照實說出來，我就失去了籌碼。你不能真的把你的打算全盤托出」，「我會和兩位總統會面，雙方都有各自的優勢和弱點。只要廿四小時就會結束」。

澤倫斯預期新一波西方軍援

另一方面，澤倫斯基廿日在視訊談話中宣布，預期本月和下月新一波西方軍援，「我們正在準備與夥伴的新協議，堅實的雙邊協議」，「已經有明確的日期可以等待強力的新協議到來」，但並未說明可望與哪些國家敲定協議。

英國本月初已宣布，下個財政年度的援烏經費提高至廿五億英鎊（約一○二一億台幣）。法國總統馬克宏預定二月訪問烏克蘭，談妥雙邊安全保障協議最後細節。按照協議，巴黎將提供長程巡弋飛彈等更精密的武器給烏軍。

此外，據稱拜登政府將在美墨邊境安全問題上讓步，以換取國會共和黨人同意一筆數十億美元的軍武援助。據國家廣播公司（NBC）新聞網報導，美國國家安全顧問蘇利文和國家情報首長海恩斯向議員表示，烏克蘭將在數週後耗盡特定的防空、火砲供應，俄羅斯可能因此在數週或數月內擊敗烏克蘭，後果將在全球產生廣泛影響，若無法提供烏克蘭更多軍援，恐讓日本、南韓等盟友重新思考同盟關係。

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