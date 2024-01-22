超狂情人節活動！ 美動物園推以「前任」為蟑螂命名還寄送到府

美國紐約市布朗克斯動物園日前宣布，園方第13屆情人節活動「為蟑螂命名」的活動說明。（圖擷取自「Bronx Zoo」官網）

2024/01/22 13:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕距離浪漫的西洋情人節還有將近一個月，不過已有許多店家提早準備各種相關活動，像是超喜歡舉辦情人節活動的美國紐約市布朗克斯動物園（Bronx Zoo），就宣布將推出第13屆情人節活動「為蟑螂命名」（Name a Roach） ，民眾只需付15美元（約新台幣474元），就能為一隻馬達加斯加蟑螂命名，且還提供禮盒寄送到府的加價服務。

綜合外媒報導，美布朗克斯動物園每年的情人節活動，除了讓情侶們能體驗到送花、吃燭光晚餐以外的樂趣，也時常被不少人惡搞成「舊情人復仇計畫」。根據今年的情人節「為蟑螂命名」活動說明，每位捐款者能夠獲得一張數位證書，以確認他們選擇的蟑螂，以及讓蟑螂獲得一個全新的名字，園方甚至推薦可用自己或情人的名字來命名。

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布朗克斯動物園的官網活動頁面寫道，「你無法總是說出正確的話語，但你可以讓他們感到雞皮疙瘩。以你情人之名來為一隻蟑螂命名，因為蟑螂是永恆的。」，另外，本次活動還推出加碼升級方案，可以獲得兩雙彩色蟑螂圖案的襪子、一隻巨大的蟑螂外型絨毛娃娃，甚至還可以把這些紀念品全都寄到情人家裡。

官網活動頁面還表示，「為蟑螂命名是我們的情人節傳統。玫瑰和巧克力來來去去，但蟑螂是永恆的，就像我們的愛一樣。」，然而，園方雖然多次強調這項活動宗旨，是讓世人能「充滿愛意」，卻仍無法阻止被眾人惡搞，像是許多人會故意使用已經鬧翻的前任情人的名字來為替蟑螂命名，也因此讓這項活動爆紅至今。

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