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    靠北前任！以前任之名為飼料蟑螂命名 解氣又能捐款做功德

    美國德州聖安東尼奧動物園推出以前任之名為蟑螂命名的募款活動，只要10美元，這隻頂著前任之名的蟑螂就會被餵給園內動物吃掉。（圖擷取自動物園官網）

    美國德州聖安東尼奧動物園推出以前任之名為蟑螂命名的募款活動，只要10美元，這隻頂著前任之名的蟑螂就會被餵給園內動物吃掉。（圖擷取自動物園官網）

    2023/02/01 23:43

    〔編譯張沛元／綜合報導〕西洋情人節將至，你想在靠北勾勾纏的前夫／前妻／前男友／前女友之餘，也能順便積福做功德嗎？

    不妨考慮美國德州聖安東尼奧動物園（San Antonio Zoo）推出的年度募款活動「靠北蟑螂」（Cry Me a Cockroach），只要花10美元（約台幣298.41元），就能以你的前任的名字，為1隻會被餵給園內動物當飼料的蟑螂命名。不喜歡蟑螂的人也不用煩惱，可以選5美元的蔬菜或25美元的囓齒動物。

    該動物園在官網上說，該募款在於支持該園的願景，即確保德州與世界各地的野生動物的未來。

    捐款者將會收到1張數位下載的情人節賀卡，以顯示他們對該動物園的支持；捐款者也可加選將數位卡片寄給前任，告知有蟑螂、囓齒動物或蔬菜以其大名命名，並被餵給動物園的動物吃下肚。

    倘若你的前任特別搞怪難纏，可以考慮150美元的升級版方案，服務內容包括提供1段個人專屬影片，顯示你以前任之名命名的蟑螂、囓齒動物或蔬菜，正被動物正大快朵頤。

    該動物園公關主管培瑞茲（Cyle Perez）告訴美國有線電視新聞網（CNN），該年度活動頗受歡迎，去年收到來自全美50州與全球30多國的8千多筆捐款，今年有望打破去年的紀錄。

    根據了解，去年活動中被提交最多的前任名是男子名「雅各」（Jacob）與女子名「莎拉」（Sarah）；今年則暫時由男子名「札克」（Zach）、「雷伊」（Ray）以及「亞當」（Adam）領先。

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