防中俄蠢動「介選」 英國警方成立新部門反制

英國警方將成立新部門，以反制來自中國、俄羅斯及伊朗的威脅。（路透）

2024/01/21 16:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，英國警方19日宣布成立一個新部門，以反制來自俄羅斯、中國和伊朗的威脅，並強調他們非常擔心今年全國大選舉行之前的風險。據悉，該部門與英國對內情報機關「軍情五處」（MI5），以及對外的英國秘密情報局（俗稱軍情六處，MI6）密切聯繫。

報導中說，英國警局負責特別行動的助理局長朱克斯（Matt Jukes）將這個特種部門稱為「調查小組」，並表示「由於伊朗、中國和俄羅斯的威脅，英國面臨著冷戰以來最嚴重的敵對國家威脅」。

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英國去年通過了一項國家安全法案，試圖讓各國更難從事間諜活動、竊取商業機密和干預政治體系。

朱克斯告訴記者說；「我不想含糊其詞，我們正在談論伊朗、中國和俄羅斯國家機器的一部分。」他表示，新的專家調查部門將利用法案的新權力。朱克斯說：「我們將成為英國安全界最公開的部分，加強回應這些敵對國家行動。」

朱克斯表示，當前網路上錯誤訊息數量，比英國以往任何一個選舉年都要多。他補充說，警方還擔心殺害持不同政見者或政治對手的陰謀，並列舉了過去15個與伊朗國家機器有關的直接威脅。

他表示，自2018年前俄國籍間諜斯克里帕（Sergei Skripal）在索爾茲伯里（Salisbury）一家賣場遭毒殺以來，英國警方在打擊間諜活動的工作量增加了4倍。新部門將與英國情報機構MI5與MI6一起回應這些威脅。

俄羅斯方面一再否認西方關於干涉其他國家事務的指控，稱這些指控毫無根據；中國外交部也多次回應說，所謂中方涉嫌「竊取英國情報」的說法完全是無中生有。

英國政府去年6月下令關閉在英國領土活動的中國非官方「秘密警察局」，直言中國在英國領土上對外國人進行任何恐嚇，都是不可接受的。

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