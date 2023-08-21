中國假中立 烏戰以來暗助俄數萬批軍備

英國媒體披露，從去年二月到今年首季為止，中國已運送數萬批直升機、無人機、光學瞄準鏡和國防工業使用的關鍵金屬等「軍民兩用」裝備到俄國。圖為中國國防部長李尚福十五日在莫斯科舉行的國際安全會議上致詞。（法新社檔案照）

2023/08/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國堅稱保持中立，但英國「每日電訊報」十九日發布的調查報告指出，從去年二月到今年首季為止，中國已運送數萬批直升機、無人機、光學瞄準鏡和國防工業使用的關鍵金屬等「軍民兩用」裝備到俄國，在中國對其他國家出口顯著衰退下，對俄貿易額今年卻朝兩千億美元邁進，再創史上新高。

今年中俄貿易額估上看2千億美元

據報導，烏戰以來，俄國參與生產飛彈發射器、裝甲車和戰略轟炸機的企業（包括受國際制裁的企業），已收到來自中國的數萬批物資，這些物資被歸類為「軍民兩用」商品。從事貿易數據影像化的「經濟複雜性研究中心」（OEC）指出，截至今年六月的一年裡，中國具潛在軍事用途的商品出口量，比前一年成長三倍多。

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包括直升機、無人機、光學瞄準鏡、軍用關鍵金屬

開放資訊研究機構「莫法全球」（Molfar Global）彙編的數據顯示，中企「汕頭鴻鵠塑膠公司」（Shantou Honghu Plastics）在戰前兩個月，向俄國一家名為「薩姆森」（Samson）的公司送去一千架無人機。烏戰爆發四天後，中企「九九九空中救護有限公司」（Hems999）向俄國送去兩架直升機，另一家中企「天津華融航空公司」（Tianjin Huarong Aviation）也轉讓四架法國空中巴士的直升機到俄國，都是由俄企「烏拉爾直升機公司」（Ural Helicopter）接收，該公司的主要客戶正是俄國國家近衛軍。

透過軍民兩用名目 規避國際制裁

不僅如此，去年初到今年首季，五十多家俄企也從中企購得光學瞄準鏡，使去年相關產品口額比前年幾乎翻倍，達到二五○萬美元。收據顯示，這項產品是供「打獵」用，但實際上可安裝在軍事武器上，提高對敵軍目標的瞄準精度。

中企還透過印度和哥斯大黎加等國躲避制裁，向俄國出口渦輪噴射發動機和雷達飛彈導航系統。俄國從中國進口、對生產武器裝備至關重要的原料和零件數量也遽增。例如，中國去年向俄出口一千八百萬美元的鈦合金產品，幾乎是一年前的兩倍。鈦合金是製造軍機和軍事裝備的關鍵材料，俄國防空飛彈發射器製造商「NPP Start」和從事飛機維修保養的「S7 Technics」都是收貨方。

飛彈導航系統 轉口印度等第3國給俄企

此外，中企也向俄國製造及維護Tu-95和Tu-160M等長程轟炸機的「圖波列夫公司」（Tupolev）提供鎂合金，這些轟炸機常被用於向烏克蘭發射巡弋飛彈。俄國生產裝甲運兵車的企業也接收中國至少五二○批貨品，包括可用於製造武器和軍事裝備的備件、焊接機和雷射切割機等。

據報導，北京和莫斯科也和伊朗秘密協商，將供應可用於推進彈道飛彈的化合物「高氯酸銨」。若達成協議，這筆交易可能不會載入官方貿易紀錄中。

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