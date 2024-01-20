「安倍派」確定解散 安倍昭惠：盼自民黨新生蛻變

前日本首相安倍晉三遺孀安倍昭惠說，對於安倍派解散，內心覺得難過，但期盼自民黨新生蛻變。（資料照）

2024/01/20 23:51

〔中央社〕日本執政黨自民黨內政治獻金疑雲持續延燒，黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）確定解散。前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠今天對媒體表示，對於安倍派解散，內心覺得難過，但盼自民黨新生蛻變。

自民黨的清和政策研究會因前首相安倍晉三曾擔任會長，被稱為「安倍派」，目前有96名成員（國會議員）。因政治獻金募款餐會申報不實的問題，安倍派昨天召開議員大會確定解散。

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日本朝日新聞報導，對於安倍派解散一事，安倍昭惠今天在安倍的故鄉山口縣下關市接受媒體聯訪時表示，內心當然會感到難過，但盼自民黨新生蛻變，找回信賴。

安倍晉三2022年7月8日遇刺身亡後，安倍原本的資金管理團體「晉和會」的代表（負責人）由安倍昭惠接任。

因安倍去世，安倍的選區、眾議院山口4區2023年4月舉行補選，由現年39歲、前下關市議會議員吉田真次當選。

今天在山口縣下關市有一場「吉田真次眾議員後援會」成立儀式，身為後援會會長的安倍昭惠也出席。她致詞時說：「現在國會發生很多問題，但我相信年輕的力量可以改變日本。」這場後援會成立儀式約有700人出席。

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