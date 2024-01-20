政治獻金疑雲籠罩 日本自民黨安倍派宣布解散

日本自民黨最大派閥「安倍派」宣布解散，座長鹽谷立（左）與前國會對策委員長高木毅（右）在記者會90度鞠躬。（法新社）

2024/01/20 00:19

〔中央社〕日本執政黨自民黨內政治獻金疑雲持續延燒，黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）今天召開臨時議員大會後，確定解散派閥。

日本東京放送電視台（TBS）報導，安倍派目前有3名現任國會議員遭到調查，包括眾議員池田佳隆、谷川彌一及參議員大野泰正。然而一直以來，派閥幹部對於如何解決政治資金問題沒提出具體指示，導致中堅和年輕議員不滿。

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安倍派有98人，是自民黨最大派閥。座長鹽谷立在臨時議員大會開場時說：「對於收支報告書上有巨大數額沒有記載，辜負了國民，以及包括黨員在內的自民黨相關人士的信賴，我要致上最誠摯的歉意。」

他也對派閥所屬議員表示：「對於長年以來在事務上的誤解，導致錯誤處理，我身為清和政策研究會的幹部要致上誠摯歉意。」

會議結束後，鹽谷立與前國會對策委員長高木毅舉行記者會表示，「結論是，我們決定解散清和政策研究會（安倍派）。」據鹽谷表示，出席的議員絕大多數都贊成解散派閥。

東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）持續調查自民黨內包括「安倍派」（清和政策研究會）、「岸田派」（宏池政策研究會，宏池會）、「二階派」（志帥會）派閥等疑似未依「政治資金規正法」（類似台灣的政治獻金法）如實申報募款餐會收入。

面對黨內爆發政治獻金申報不實疑雲，身兼自民黨總裁（黨主席）的日本首相岸田文雄今天上午宣布為挽回政治信賴，將解散他過去率領的黨內派閥岸田派（宏池政策研究會）。

二階派下午召開議員大會後，自民黨前幹事長、二階派會長二階俊博表示，為了挽回政治信賴，已獲得所屬議員同意將解散志帥會。

安倍派、岸田派與二階派相繼宣布解散後，壓力到了前首相麻生太郎率領的麻生派（志公會）身上。

據稱麻生太郎對於岸田文雄宣布解散派閥的決定感到憤怒。他認為，「以培養新人的角度來看，派閥的存在是絕對必要的」，也對岸田沒「事先商量」就決定感到不快。

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