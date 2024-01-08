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日自民黨獻金回扣案 安倍派眾議員首遭逮捕

曾入閣的安倍派眾議員池田佳隆（第二排右一）及其秘書柿沼和宏，7日遭檢方逮捕，為自民黨政治獻金回扣醜聞爆發以來首位為此被捕的國會議員。（美聯社檔案照）

曾入閣的安倍派眾議員池田佳隆（第二排右一）及其秘書柿沼和宏，7日遭檢方逮捕，為自民黨政治獻金回扣醜聞爆發以來首位為此被捕的國會議員。（美聯社檔案照）

2024/01/08 03:02

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本執政黨自民黨內的最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）的政治獻金回扣醜聞擴大，曾入閣的安倍派眾議員池田佳隆及其秘書柿沼和宏，7日遭檢方逮捕，為該醜聞爆發以來首位為此被捕的國會議員。自民黨隨後宣布開除池田黨籍，試圖切割滅火。

安倍派去年底被爆在2018年到2022年的5年間，將販售餐券募款的超收金額暗槓當成回扣，再退還給該派閥成員，回扣總金額達5億日圓（另有報導稱6億）；問題在於無論安倍派或拿到回扣的議員，皆未將回扣列入政治獻金收支報告，即在該報告中做不實登載。日本法律要求會計人員提交政治獻金收支報告，違者最重可處5年有期徒刑或罰款100萬日圓；政治人物若與會計串謀，也會遭控犯罪。

而7日被捕的池田與負責池田政治團體「池田黎明會」會計業務的秘書柿沼，就是被控在前述5年間未據實在報告中登載從安倍派分配到的4826萬日圓（約1028萬台幣）回扣；池田在這段期間有約1億日圓收入（含4800多萬的回扣），卻只申報5300萬日圓。

去年12月8日，即回扣案爆發之際，池田修改「池田黎明會」的政治獻金報告，將過去5年從安倍派取得的4826萬日圓「捐款」納入其中；同月27日，東京地檢特搜部搜索池田的議員宿舍與議員會館辦公室，最後以判定有大筆金額的假帳以及有滅證之虞，決定動手逮人。據了解，池田的這筆4826萬日圓回扣，是2018年到2022年這5年來安倍派議員拿到的金額第二大的回扣。

自民黨在池田被捕後將他開除黨籍，並發表聲明為此致歉，強調將繼續配合調查。首相岸田文雄表示，將致力於盡快重獲民眾對政治的信賴。

現年57歲的池田曾任製藥公司社長與日本青年會議所會頭，2012年首次當選眾議院議員進入國會，曾任文部科學省副大臣兼内閣府副大臣，2021年時透過比例代表制贏得東海地區的第4任眾議員任期。

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