以色列空襲敘利亞首都 擊殺伊朗革命衛隊高層

敘利亞首都大馬士革今日遭到以色列空襲。一棟建築物被徹底摧毀，且有5人身亡。（路透）

2024/01/20 19:09

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞首都大馬士革（Damascus）今（20）日遭到以色列空襲，據英國人權組織「敘利亞人權觀察站」（Syrian Observatory for Human Rights）指出，這場空襲共造成5人喪生，伊朗媒體則稱，罹難者中有4人為伊朗革命衛隊成員，其中1人為負責敘利亞地區情報的革命衛隊高階官員。

《法新社》報導，敘利亞人權觀察站表示：「一枚以色列飛彈瞄準一棟4層樓的建築作攻擊，擊殺了5人......，並摧毀了這一整棟建築，伊朗支持的領導人正在裏頭開會。」

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敘利亞人權觀察站的總部位於英國，但在敘利亞境內擁有情報網。該組織指出，以色列的目標是伊朗革命衛隊與親伊朗巴勒斯坦派系的領導人。敘利亞人權觀察站主任拉曼（Rami Abdel Rahman）說：「他們瞄準的肯定是（那些組織的）主要成員。」

伊朗梅爾通訊社（Mehr）引述匿名消息來源指出，「革命衛隊的敘利亞情報主管、他的副手與另外2名革命衛隊成員，在以色列對敘利亞的襲擊中喪生。」

伊朗革命衛隊事後則發出聲明，證實這4人的死訊，並指控以色列為幕後黑手。

敘利亞官方媒體也報導了這起發生在接近中午時分的攻擊事件。阿拉伯敘利亞通訊社（SANA）稱：「以色列的侵略行為，導致大馬士革梅澤赫區（Mazzeh）的一棟住宅建築遭到襲擊。」不過報導中並沒有提及傷亡人數。

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