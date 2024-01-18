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以軍砲轟加薩南部城鎮 約旦譴責「毀損野戰醫院」

以色列17日對加薩南部汗尤尼斯發動空襲，並向城市西側派遣戰車。（美聯社資料照）

以色列17日對加薩南部汗尤尼斯發動空襲，並向城市西側派遣戰車。（美聯社資料照）

2024/01/18 09:13

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列17日對加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）發動空襲，並向城市西側派遣戰車；約旦譴責以軍砲擊重創了該市的野戰醫院。

據路透報導，約旦軍方指出，以色列破壞野戰醫院「公然違反國際法」。以色列軍方則否認襲擊或毀損了醫院，僅證實在醫院旁遭遇「恐怖組織」後開槍還擊。

以色列軍方發出聲明表示，已提前與院方協調了該區域的軍事部署，醫務人員被指示前往更安全地區；無法確認一名醫護人員為何中彈負傷，醫院目前仍「全面營運」。

聲明稱，另間納瑟醫院（Nasser Hospital）遭到來自該地區的砲火襲擊，戰車連夜逼近該區，醫院內部人員及周遭居民紛紛走避。

巴勒斯坦衛生官員表示，以色列空襲造成7人死亡，鄰近野戰醫院的房屋受損；此外，拉法（Rafah）附近醫院南側1幢房屋，17日午夜前遭以色列飛彈擊中，造成16人喪生、數人負傷，預計死亡人數還將增加。

以色列政府發言人列維（Eylon Levy）表示，未來數天恐將有更多野戰醫院被建立營運。他說：「這是哈瑪斯將加薩現有醫院軍事化的必然措施。」列維補充，此舉表明哈瑪斯武裝分子公然違反國際法。

以色列軍方表示，已在汗尤尼斯狙殺了6名巴勒斯坦武裝分子，包括負責審問加薩南部可疑間諜的哈瑪斯官員。軍方透過聲明指出，反間諜官員諾法爾（Bilal Nofal）被殺「重創了恐怖組織發展並增強實力的能耐」。

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