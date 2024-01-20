以哈涉戰爭罪 墨西哥智利要求ICC調查

智利外交部長范克拉維倫十八日在聖地牙哥的記者會中表示，該國與墨西哥一同向國際刑事法院提出的要求，旨在調查發生在加薩地區的「所有戰爭罪行」。（歐新社）

2024/01/20 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕墨西哥與智利十八日表示，兩國對以色列、哈瑪斯戰爭數個月來持續增長的暴力感到深切憂心，為此要求「國際刑事法院」（ICC）對加薩衝突的潛在戰爭罪行發起調查。另一方面，以色列總理納坦雅胡表態拒絕美國聲聲呼籲戰後逐步建立巴勒斯坦國的構想。

墨西哥外交部聲明寫道，「由墨西哥和智利發起的行動，出自於對近來尤其是針對平民的暴力增長的憂心與日俱增」，強調ICC是追究潛在戰爭罪行責任的適切平台，「無論犯下罪行的是佔領或被佔領方」。智利外交部長范克拉維倫十八日在聖地牙哥表示，「無論是在何處發生，智利樂意支持調查任何可能的戰爭罪」。

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聯合國巴勒斯坦領土問題特別報告員艾班尼斯同日指出，以色列雖有自我防衛權利，但仍須遵守國際人權法。然而，以軍卻對人口密集區發動無止歇的轟炸，「人們正在死去，不僅是因為砲轟，也因為沒有足夠的醫療基礎設施治療傷患」。

雖然以色列非ICC成員國，亦不承認其管轄權。但ICC檢察官已強調，法院有權調查哈瑪斯武裝份子在以色列境內和以軍在加薩境內的潛在戰爭罪行。南非已於去年十二月廿九日向「國際法院」（ICJ）控告以國對加薩的巴勒斯坦人犯下種族滅絕罪行。與ICC不同之處在於，國際法院調查、審判的主體為國家，國際刑事法院則為個人。

納坦雅胡拒美兩國方案

美以在加薩嚴重人道危機和巴勒斯坦建國問題上的分歧浮上檯面。納坦雅胡十八日在新聞發布會上談到，他已向華府表明拒絕兩國方案，「巴勒斯坦國會變成攻擊以色列的發射台」，強調以色列必須取得整個約旦河西岸的控制權。對於納坦雅胡的立場，美國務院回應，現在正是以色列的機會，因區域內的國家已準備提供以國安全保障。若沒辦法建立巴勒斯坦國，便難以處理以色列的長期安全問題，也無法解決重建加薩的短期挑戰。

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