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日媒：日本自民黨最大派閥「安倍派」將解散

日媒報導，日本自民黨內最大派閥「安倍派」的幹部透露，今天已確定將解散派閥的方針。（路透檔案照）

日媒報導，日本自民黨內最大派閥「安倍派」的幹部透露，今天已確定將解散派閥的方針。（路透檔案照）

2024/01/19 19:38

〔中央社〕日本執政黨自民黨內政治獻金疑雲持續延燒，繼「岸田派」與「二階派」之後，日媒報導，黨內最大派閥「安倍派」的幹部透露，今天已確定將解散派閥的方針。

東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）持續調查自民黨內包括「安倍派」（清和政策研究會）、「岸田派」（宏池政策研究會，宏池會）、「二階派」（志帥會）派閥等疑似未依「政治資金規正法」（類似台灣的政治獻金法）如實申報募款餐會收入。

日本放送協會（NHK）報導，檢方今天依涉嫌違反「政治資金規正法」，在宅起訴安倍派與二階派的會計負責人，以及簡易起訴岸田派的前會計負責人等。

面對黨內爆發政治獻金申報不實疑雲，身兼自民黨總裁（黨主席）的日相岸田文雄今天上午宣布為挽回政治信賴，將解散他過去率領的黨內派閥岸田派。

而二階派今天下午召開了議員大會後，自民黨前幹事長、二階派會長二階俊博表示「關於志帥會的政治獻金募款餐會收支，昨天已訂正收支報告書」。

二階也說「作為領導派閥的會長，我深感責任重大，衷心向許多支持我們的同志及全體國民致上最誠摯的歉意」。接著二階表示，為了挽回政治信賴，已獲得所屬議員同意將解散志帥會。

他被問及是否受到岸田影響，二階表示「如果說完全沒有影響是騙人的或者有些奇怪。但沒有獲得岸田總理的建議，這是我們自己的判斷」。

而安倍派目前有98名議員為自民黨內最大派閥，於今天傍晚召開議員大會。

產經新聞、「每日新聞」報導，今天有安倍派幹部透露，已經確定解散派閥的方針。

原本率領安倍派的前首相安倍晉三2022年7月8日遇刺身亡後，該派閥未設會長，而是由包含座長鹽谷立、松野博一、萩生田光一等「5人眾」（5人小組）和幾名幹部共15人組成「常任幹事會」合力運作。

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