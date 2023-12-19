19年來首見！ 自民黨陷政治獻金爭議 東京地檢突襲2派閥辦公室

東京地方檢察廳特別搜查部19日上午突擊搜查自民黨內部最大派閥「安倍派」和「二階派」的辦公室。圖為東京地方檢察廳大樓。（翻攝自維基百科）

2023/12/19 17:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本執政黨自民黨內部日前爆出政治獻金收受回扣醜聞，在日本社會引發輿論批評。東京地方檢察廳特別搜查部今天（19日）上午突擊搜查自民黨內部最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）和「二階派」（志帥會）的辦公室，引發外界關注。據悉，這是自2004年之後，睽違19年又有派閥事務所遭東京地檢突襲。

綜合日媒報導，自民黨安倍派日前遭爆政治獻金募款餐會申報不實，收受回扣至少累積達1億日圓（約新台幣2200萬元），派閥高層每人分得1000萬至100萬日圓（約新台幣217萬至22萬）不等，且恐怕不只安倍派有此類情事發生，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫近日就坦言把政治獻金募款餐會當作選舉資金分給派系成員當作選舉經費的方法，在自民黨內行之有年，引發日本民眾對執政黨的不信任。

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今天上午10點（台灣時間19日上午9點）左右，東京地檢特搜部以違反《政治資金規正法》（類似台灣政治獻金法）嫌疑，相繼突襲安倍派及二階派位於千代田區的辦公室展開搜查。檢方認為，安倍派與二階派疑似有組織性地未將部分政治獻金募款餐會收入刊載在收支報告書中，並懷疑安倍派收的回扣恐怕不只1億日圓，近5年來總額上看約5億日圓（約新台幣1億910萬元）；二階派近5年回扣總額疑似超過1億日圓。

此次搜查行動無疑對岸田政府和整個執政黨造成衝擊，據悉自民黨的派閥辦公室遭檢方突擊是極其罕見的事，上一次是2004年，東京地檢因日本齒科醫師聯盟的政治獻金事件派員到前橋本派（平成研究會，現稱為茂木派）的辦公室搜查。對此，自民黨總裁、首相岸田文雄今天表示，隨著調查進行，事情的全貌、原因都會看清楚，黨內會採取必要因應措施；幹事長茂木敏充則強調會嚴正看待此事。

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