台灣半導體身繫全球命脈 達沃斯論壇關注焦點

2024世界經濟論壇（World Economic Forum）年會15至19日在達沃斯（Davos）舉行。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於論壇發表談話。（法新社）

2024/01/19 16:23

〔中央社〕全球半導體供應鏈近年受疫情、美中戰略競爭等因素干擾，成為目前在瑞士達沃斯的世界經濟論壇（WEF）討論焦點，各方尤其關注身繫全球晶片命脈之一的台灣與兩岸動向。

2024世界經濟論壇（World Economic Forum）年會15至19日在達沃斯（Davos）舉行。

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美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於論壇發表談話指出，軍事優勢今日取決於能否獲得關鍵技術，其中一些是商業和軍民兩用技術如先進半導體。

蘇利文強調美國與盟國、夥伴一起維護台灣海峽和平與穩定的重要性，稱美國對中國祭出的半導體出口管制不是科技封鎖，而是確保戰略競爭對手不應該利用美國技術，來破壞美國或盟國、夥伴的國家安全。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在論壇期間表示，台灣議題不是中國自家的問題，美方與世界各國最根本的利益是確保台海和平與穩定。

鑒於台灣在全球半導體業中的實力及通過台灣海峽的貨運量，布林肯強調「台灣雖小，但由於地理位置和非凡的創造力，得以在世界上發揮巨大作用」。

美國塔弗茲大學（Tufts University）教授、「晶片戰爭」（Chip War）一書的作者米勒（Chris Miller）論壇期間接受CNBC-TV18訪問時，強調供應鏈韌性的風險，並警告不要低估中國和台灣緊張局勢引發的干擾。

他說：「我們看到供應鏈在過去幾年中慢慢出現變化，但十分複雜，當中涉及很多投資，這將是一個長期的趨勢。我認為主要風險是低估中國和台灣間的風險，從而受到影響。」

米勒此前表示，台積電佔全球晶片代工市場約55%的份額，讓石油輸出國組織（OPEC）在全球石油市場40% 的佔比相形見絀，「台灣生產幾乎所有最先進的處理器，這個市場地位讓沙烏地阿拉伯占全球石油產量12%的份額看起來一點都不起眼」。

至於如何解決地緣政治緊張局勢，特別是在台灣周邊的緊張局勢時，米勒在論壇期間觀察到供應鏈結構的轉變。他認為印度是這一趨勢的主要受益者，並引用蘋果公司（Apple）因憂心中國與台灣緊張局勢，而決定將大部分iPhone組裝轉移到印度的例子。

除米勒外，論壇期間，印度通信、電子和IT部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）也提到印度受惠於供應鏈轉移，「不妨看印度是如何執行外交與經濟政策，全世界對印度都產生很大的信任。在半導體方面，我們已和美國、歐洲和日本簽署合作備忘錄，幾乎所有可能的公司都希望以某種方式與印度合作」。

白宮科技政策辦公室（OSTP）主任普拉巴卡（Arati Prabhakar）說，半導體產業危險地集中在世界某一地區，這給美國構成地緣政治風險。

她說，美國國會兩黨2022年夏天通過晶片法案（Chips and Science Act），這是政府關注美國半導體製造而邁出的第一步，也是最重要的一步。

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