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超載逾1倍！印度遊湖船翻覆 至少14名師生溺斃

一台起重機將在哈尼爾湖翻覆的船隻拉出。（路透）

一台起重機將在哈尼爾湖翻覆的船隻拉出。（路透）

2024/01/19 07:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度西部哈爾尼湖（Harni Lake）當地時間週四發生翻船事件，一艘載有學校團體的船隻傾覆，造成至少12名10到13歲的學生和2名教師溺水身亡。

《印度快報》報導，一所學校週四下午舉辦郊遊野餐活動，共60名學生參加旅行，於下午4點30分左右抵達現場並登船，但發生翻船。

警方表示，這艘船可搭載16名乘客，但事發時船上有34名乘客，其中包括30名學生和4名教師。翻船後，18名學生和2名教師獲救，而湖底的污泥阻礙了救援行動。在哈爾尼湖經營遊湖船公司的業者包括經理在內2人已被逮捕。

印度總理莫迪（Narendra Modi）宣布為罹難者家屬及傷者提供20萬盧比（約新台幣7萬6000元）與5萬盧比的慰問金，表示對哈爾尼湖發生翻船造成的傷亡感到悲痛。印度內政部下令由巴羅達地區法官進行調查，除了調查事件原因和情況，還將檢查當地政府、承包商或其他任何人是否有疏忽，要求在10天內提交調查報告。

一名死亡女童的親人表示，女童的父母「心碎麻痺」，沒有人預料到一場有趣的野餐會變成一場悲劇，有罪的人應該受到懲罰。

救難人員在湖中搜救。（美聯社）

救難人員在湖中搜救。（美聯社）

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