奇幻漂流10小時釀禍！醉男：划不動又沒手機 直到大浪打翻船

2019-10-15 13:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕55歲陳姓鐵工14日下午4時起邀約朋友7人到八里南灣頭濱海步道附近的小木屋喝酒，他今天上午到案後語出驚人，原來14日酒後拗不過蔡女、曾女央求，划拼裝船出海，當時遇到退潮，3人就在離岸約200公尺處滯留，搭載3人的小船就在海上滯留近10小時，直到凌晨3時40分許被大浪打翻，3人被沖上岸，陳男救曾女上岸，回頭要救蔡女時，已不見蹤影，陳男、曾女上岸後，連忙呼救友人找人，報案展開協尋。

文林所長林宏明說，陳姓鐵工14日下午2時許，約友人到八里南灣頭濱海步道附近的小木屋飲酒作樂，下午5時許蔡男拗不過蔡女、曾女拜託，以友人送他的拼裝船載兩女出海，未料遭遇退潮，陳男又酒醉無力，3人就在離岸200公尺的海上漂流近10小時，加上3人沒帶手機，就在船上載浮載沉。

警方說，今天凌晨3時40分許，小船被大浪打翻，陳男、曾女被沖上岸，陳男拉曾女上岸，找友人先將他送往輔大醫院救治，他回頭要再救蔡女，發現她已消失海浪中，連忙報案；近7時許，在翻船處南向300公尺的海邊礫岸，發現蔡女，送醫仍告不治。

陳姓鐵工到案後，對於媒體逼問案發後為何躲回家，避而不談，但他向友人辯稱，因全身被打濕，落水後先救起曾女，要張姓友人幫忙送醫，他還在岸邊搜尋蔡女，沒有發現才跑到附近土地公廟，因全身濕透，只好先跑回新莊住處，並非躲回家閃避刑責，全案正由警方釐清。

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