親中網友栽贓「台灣警察」施暴嫌犯 中國流亡人士認證：是公安

〔即時新聞/綜合報導〕本月13日起一段長約30秒、2名執法人員狠踹上銬嫌犯的施暴影片,在各大社群媒體瘋傳。根據原始發文指出,施暴者為中國公安,然而卻有不少親中網友在轉發影片時,惡意栽贓施暴者為台灣警察,此舉引發眾多網友抨擊,同時也不少流亡海外的中國異議人士跳出來指證,影片施暴者確實是中國公安。

社群平台「X」(原推特)上帳號「Mossad Commentary」的網友在13日上傳一段影片,並在貼文中指出,「中國公安毆打並(謀殺)一個被上銬的維吾爾少數民族民眾?」,從影片中顯示,2個穿深黑色制服的執法者,一邊猛踹蜷伏在地且雙手被反銬的男子,還一邊用中國口音對男子狠罵叫囂。

這段施暴影片曝光後,累積超過294萬人瀏覽觀看,更在網上掀起熱烈討論。中國流亡海外的維權、異議藝術家巴丟草看到後,擷取原始發文下方所附帶「社群註記」(Community Note)的圖片,因為當中的文字描述對影音的說明有蓄意誤導,「上銬男施暴的2人是台灣警察而非中國公安,由畫面中的車牌與制服所示,顯然就是台灣警察。」

不僅如此,還有許多親中網友紛紛加碼發文或留言聲稱,「這是在台灣」、「台灣警察就是這麼可怕」、「這些人是台灣警察與台灣公民」、「這段影音不是來自多數維吾爾人聚居的中國新疆,而是來自政府及警察與中國完全不相干的台灣,(畫面中)的條子身穿台灣警察制服,而且還有台灣車牌的影像」。

巴丟草怒批,這代表社群平台「X」的社群註記功能又再度被有心人士濫用,「這段影音明明就是在中國拍攝的,任何懂中文的人都能分辨,畫面裡的公安操中國而非台灣口音,但是社群註記卻張冠李戴說,影像來自台灣。」流亡荷蘭的維吾爾倡議人士薩比提(Abdugheni Sabit)也發文指出,「中國公安毆打被上銬的#維吾爾男子。」

各種充滿不實假訊息的抹黑言論,被許多台灣和熱心的挺台外國網友看到後,紛紛對該影片進行真正的原始出處、中國公安制服、中國警車外觀和車牌等查證,留言對比2國執法人員差異,以幫台灣闢謠。如今這則中傷台灣的社群註記已消失,改為澄清版,「較清晰可辨認車牌鄂F1573警的原始影像顯示,這段影音的拍攝地點在中國湖北。」

The community note saying that this is a video taken in Taiwan is simply not true.



It is indeed accurate to describe the video as took place in China.



There are three ways to verify my claim.



1. The number plate fits Chinese police vehicle's number plate style.

(See pic 1)… pic.twitter.com/Nsi7oFv5JB