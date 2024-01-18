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親中網友栽贓「台灣警察」施暴嫌犯 中國流亡人士認證：是公安

近日一段長約30秒、2名執法人員狠踹上銬嫌犯的施暴影片，遭不少親中網友栽贓施暴者為台灣警察，但反被少流亡海外的中國異議人士跳出來指證，影片施暴者確實是中國公安。（圖擷取自@MOSSADil 、@midwaydude 社群平台「X」，本報合成）

近日一段長約30秒、2名執法人員狠踹上銬嫌犯的施暴影片，遭不少親中網友栽贓施暴者為台灣警察，但反被少流亡海外的中國異議人士跳出來指證，影片施暴者確實是中國公安。（圖擷取自@MOSSADil 、@midwaydude 社群平台「X」，本報合成）

2024/01/18 17:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本月13日起一段長約30秒、2名執法人員狠踹上銬嫌犯的施暴影片，在各大社群媒體瘋傳。根據原始發文指出，施暴者為中國公安，然而卻有不少親中網友在轉發影片時，惡意栽贓施暴者為台灣警察，此舉引發眾多網友抨擊，同時也不少流亡海外的中國異議人士跳出來指證，影片施暴者確實是中國公安。

社群平台「X」（原推特）上帳號「Mossad Commentary」的網友在13日上傳一段影片，並在貼文中指出，「中國公安毆打並（謀殺）一個被上銬的維吾爾少數民族民眾？」，從影片中顯示，2個穿深黑色制服的執法者，一邊猛踹蜷伏在地且雙手被反銬的男子，還一邊用中國口音對男子狠罵叫囂。

這段施暴影片曝光後，累積超過294萬人瀏覽觀看，更在網上掀起熱烈討論。中國流亡海外的維權、異議藝術家巴丟草看到後，擷取原始發文下方所附帶「社群註記」（Community Note）的圖片，因為當中的文字描述對影音的說明有蓄意誤導，「上銬男施暴的2人是台灣警察而非中國公安，由畫面中的車牌與制服所示，顯然就是台灣警察。」

不僅如此，還有許多親中網友紛紛加碼發文或留言聲稱，「這是在台灣」、「台灣警察就是這麼可怕」、「這些人是台灣警察與台灣公民」、「這段影音不是來自多數維吾爾人聚居的中國新疆，而是來自政府及警察與中國完全不相干的台灣，（畫面中）的條子身穿台灣警察制服，而且還有台灣車牌的影像」。

巴丟草怒批，這代表社群平台「X」的社群註記功能又再度被有心人士濫用，「這段影音明明就是在中國拍攝的，任何懂中文的人都能分辨，畫面裡的公安操中國而非台灣口音，但是社群註記卻張冠李戴說，影像來自台灣。」流亡荷蘭的維吾爾倡議人士薩比提（Abdugheni Sabit）也發文指出，「中國公安毆打被上銬的#維吾爾男子。」

各種充滿不實假訊息的抹黑言論，被許多台灣和熱心的挺台外國網友看到後，紛紛對該影片進行真正的原始出處、中國公安制服、中國警車外觀和車牌等查證，留言對比2國執法人員差異，以幫台灣闢謠。如今這則中傷台灣的社群註記已消失，改為澄清版，「較清晰可辨認車牌鄂F1573警的原始影像顯示，這段影音的拍攝地點在中國湖北。」

台灣警察制服。（資料照，苗栗縣警察局提供）

台灣警察制服。（資料照，苗栗縣警察局提供）

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