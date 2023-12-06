戰狼汪文斌轉發迪麗熱巴影片 世維會：為鎮壓維吾爾人洗白

中國知名維吾爾族演員迪麗熱巴，參加「一帶一路」主題綜藝節目、載歌載舞，獲得中國外交部發言人汪文斌大讚。（取自迪麗熱巴微博）

2023/12/06 06:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕向來有「戰狼」之稱的中國外交部發言人、外交部新聞司副司長汪文斌，近日在社群媒體轉發知名維吾爾族演員迪麗熱巴，參加「一帶一路」主題綜藝節目、載歌載舞的影片，隨即登上「微博」熱搜。海外維吾爾族維權人士痛批，中共面對國際社會對其種族滅絕惡行的譴責和制裁，卻利用維吾爾人為洗白工具，發動大外宣。

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自由亞洲電台（RFA）5日報導，汪文斌3日在臉書帳號發佈一段影片，顯示迪麗熱巴展示維吾爾族服飾「艾德萊斯」，並在古船上跳了一段新疆舞蹈。汪文斌以英文大讚「穿著中國新疆服飾、跳著新疆舞的迪麗熱巴，光彩奪目」，獲得大批被認證為汪文斌「超級粉絲」的「五毛軍團」按讚。

汪文斌分享的影片，來自目前正在中國熱播的綜藝節目《花兒與少年》第5季。迪麗熱巴在當期節目中，說自己的使命是：「讓大家去了解新疆的一些少數民族文化，舞蹈也好，歌曲也好，能帶出來一點是一點，能讓大家了解中國一點是一點，就是將自己的這份心意傳達給這些文化的外國人。」

《花兒與少年》節目公開資料顯示，節目製作組在共建「一帶一路」倡議10周年之際，邀請7位嘉賓，探訪「一帶一路」共建國家，尋覓10年交流合作的「累累碩果」。

「世界維吾爾代表大會」副主席迪里夏提指出，從2023年開始，中共在針對維吾爾人種族滅絕惡行的宣傳中，轉為主動出擊的宣傳攻勢，利用一些有名氣的維吾爾人，包括迪麗熱巴之類的藝人，充當宣傳工具，「他們都是做為人質，被中共作為牽線木偶去表演、去唱讚歌，為共產黨的宣傳做工具」。

迪里夏提指出，中共迫於國際壓力，假裝關閉集中營，實際上將很大一部分維吾爾人判刑送入監獄、血汗工廠等。中共也減少街道明顯處的監控崗哨和設備，轉至隱蔽處，並邀請西方國家一些「有用的白痴」前往新疆考察，使其成為中共的國際洗白器。

迪里夏提還說，中共以家屬為人質，脅迫一些維吾爾人前往日內瓦等國際舞台，表演所謂的「幸福生活」，並脅迫一些海外維吾爾人回國，再逼迫他們向國際社會做虛假陳述。

也有網友在影片下方留言大酸：「不可能，肯定是CCP強迫她跳的」，「不聽話的 全進集中營 好美」，「東突厥斯坦文化不是你中國文化！種族滅絕在東突厥斯坦進行，邪惡軸心中國，放開髒手！」

2021年3月，由於新疆生產的棉花涉及強迫勞動，H&M、耐吉（NIKE）、愛迪達（Adidas）等國際知名品牌宣布抵制新疆棉，引發中國政府不滿，並藉機煽動民族情緒。迪麗熱巴當時即發文表態「支持新疆棉花」，並終止與愛迪達的品牌代言合作。

中國外交部發言人汪文斌轉發知名維吾爾族演員迪麗熱巴，參加「一帶一路」主題綜藝節目、載歌載舞的影片。（歐新社檔案照）

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