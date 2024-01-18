南韓官兵認知調查 「視北韓為敵」逐年增加

南韓2022年有43.6%士兵和57.6%幹部「視北韓為敵人」，2018年時，這兩項數據為22.5%和40.4%。（法新社）

2024/01/18 12:34

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓有越來越多官兵將北韓視為敵人，根據南韓國防部最新《2023年國防統計年報》內的一項調查顯示，2018年至2022年期間南韓官兵將北韓視為敵人的趨勢不斷增加，隨北韓近日宣稱將在憲法上將南韓界定為頭號敵國，不排除南韓國防部未來會加強將北韓視為敵人的認知。

根據《韓聯社》報導，南韓《2023年國防統計年報》內，國防研究院（KIDA）一項2018年至2022年的「對北韓認知調查」研究顯示，2018年有22.5%的士兵和40.4%的幹部「視北韓為敵」；2019年增至33.6%和50.7%；2020年跳增到40.4%與53.2%；2021年則為44.2%和58.5%，2022年時雖然略有下降，但南韓仍有43.6%士兵和57.6%幹部「視北韓為敵人」。

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南韓國防部指出，比率不斷增加是因為2018年南韓、北韓簽署《九一九軍事協議》後，南韓一度認為北韓可以是合作對象，但2019年北韓展開各項挑釁後，將北韓視為可以合作對象的比例降低，而南韓在《2022年國防白皮書》中明確將北韓政權視為敵人，進一步加強南韓官兵「對敵觀念」培養。

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