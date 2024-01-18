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印度廉航客機廁所門故障 乘客受困1個多小時空服員遞紙條安撫

印度廉價航空公司香料航空1架客機週二從孟買飛往邦加羅爾途中，1名乘客因不明原因被鎖在艙內廁所，空服員嘗試打開未果，為安撫乘客緊張情緒，當場寫了1張紙條塞入廁所門縫中。（路透資料照）

印度廉價航空公司香料航空1架客機週二從孟買飛往邦加羅爾途中，1名乘客因不明原因被鎖在艙內廁所，空服員嘗試打開未果，為安撫乘客緊張情緒，當場寫了1張紙條塞入廁所門縫中。（路透資料照）

2024/01/18 12:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度廉價航空公司「香料航空（SpiceJet）」1架客機週二從孟買飛往邦加羅爾（Bengaluru）途中，1名乘客因不明原因被鎖在艙內廁所，空服員嘗試打開未果，為安撫乘客緊張情緒，當場寫了1張紙條塞入廁所門縫中，乘客在廁所內受困約1個多小時，消息曝光引發網友討論。

綜合外媒報導，香料航空1架客機當地時間17日從孟買飛往邦加羅爾（Bengaluru）途中，忽然有1名乘客因不明原因被鎖在機上廁所內，空服員數度嘗試開門未果，為安撫乘客緊張情緒，機智寫了紙條塞入門縫。紙條內容提及，「先生，我們盡力開門，但打不開，請勿慌張，我們將在幾分鐘後降落，請坐在馬桶上蓋子並保護好自身，一旦飛機艙門打開就會有工程師協助打開廁所門。」

該班客機抵達邦加羅爾後，1名工程師設法打開廁所門，這名乘客受困約1小時後終於獲救。香料航空同日發布聲明提到，對於為乘客帶來不便表示歉意與遺憾，經查因門鎖故障導致乘客被困在洗手間1個多小時，公司將全額退還機票費作為補償。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「希望機組人員不要受到懲罰，他們已經盡力了」、「太可怕了」、「試想萬一機長被鎖在廁所......」，還有網友揶揄「可憐的傢伙，雖然花少點錢也可能在火車發生同樣事情」。

空服員寫了1張紙條塞入廁所門縫中。（圖擷自「@iam_amangulati」X）

空服員寫了1張紙條塞入廁所門縫中。（圖擷自「@iam_amangulati」X）

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