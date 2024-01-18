又是波音出包？ 布林肯登機後被迫下機 一度滯留瑞士

美國國務卿布林肯（見圖）近日前往瑞士出席世界經濟論壇（WEF）年會。（美聯社）

2024/01/18 09:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期波音飛機頻傳出現問題，前往瑞士出席世界經濟論壇（WEF）年會的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），週三要搭機返美時，也傳出原本要搭乘的波音737專機出現氧氣洩漏造成嚴重故障，導致原本已登機的布林肯只能被迫下機，還一度滯留瑞士。

據外媒報導，布林肯17日結束在WEF的行程後，原本要搭乘波音737專機離開瑞士返美，但在其登機後卻被告知飛機無法安全起飛，據指原因為氧氣洩漏且無法修復，這也導致布林肯只能被迫下機等待，無法依照原定計畫返回美國。

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《NBC News》報導指出，布林肯原本要搭乘的是供軍方使用的C-40（軍用B737），與最近頻傳問題737 MAX 9機型不同。

報導指出，後續美國空軍派遣另一架較小型的飛機，到蘇黎世將布林肯載回華府，至於其他隨行的美方代表團成員，以及隨團記者都只能另外搭乘商業航班轉機返美。

近期美國製造商波音的飛機頻傳故障意外，包含新加坡航一架波音787「夢幻客機」，在起飛2小時後，因「空調故障」引發機艙壓力的變化返航。美國阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機日前也發生，艙門於飛行途中竟於半空中飛脫，機身側面出現一處大洞，所幸並未釀成傷亡，但這也導致所有波音737 MAX 9機型全數停飛。

布林肯17日結束在WEF的行程後，原本要搭乘波音737專機離開瑞士返美，但在其登機後卻被告知飛機無法安全起飛，布林肯只能被迫下機等待，無法依照原訂計畫返回美國。（歐新社）

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