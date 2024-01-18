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馬克宏促生育政策惹議 女權人士：別管我們的子宮

2024/01/18 04:00

〔中央社〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）計畫提振內國低迷的出生率，但在今天招致強烈抗議，女權主義者及左派政治人物指控，馬克宏試圖控制女性的身體。

法新社報導，馬克宏昨天在記者會上表示，法國需要推行他所說的「人口重振」計畫。他矢言提供更佳的育嬰假，並且解決不孕問題。

馬克宏說：「只有提高出生率，法國才能更強大…一套薪資更高的育嬰假新制，將可讓有意願的雙親與孩子待在一起6個月。」

對此，法國婦女基金會（Fondation des Femmes）負責人梅菲爾（Anne-Cecile Mailfert）在社群媒體X（前身推特）發文說：「別管我們的子宮。」

另外，幫助婦女及家庭的CIDFF協會也對此表達「嚴重關切」。CIDFF指出：「生育主義者政策的實施，與婦女自主權嚴重背道而馳，引發令人擔憂的政治和社會倒退。」

此外，法國左派政治人物也抨擊上述計畫。左翼政黨「不屈法國」（France Unbowed）議員寇比雅（Alexis Corbiere）指稱：「女性的身體不是武器。」1130118

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