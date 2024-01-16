刑訊逼供 遼寧家庭教會牧師重判14年有期徒刑

遼寧大連闞小勇牧師等人被控涉嫌利用迷信破壞法律實施、非法經營、詐欺等罪名案件已在1月12日一審宣判。（圖擷取自社群平台Ｘ）

2024/01/16 15:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國人權問題非常令人擔憂，家庭教會代領人含冤入獄的案例此起彼伏，宗教自由是基本人權，共產黨卻以《宗教管理條例》直接否定。最新消息傳出，遼寧大連闞小勇牧師「利用迷信破壞法律」罪名成立，遭重判14年有期徒刑。

自由亞洲電台（RFA）15日報導，闞小勇夫婦和4名教會義工被控涉嫌「利用迷信破壞法律實施」以及「非法經營罪」一案1月12日宣判。法院裁定6人罪名成立，其中闞小勇被判14年有期徒刑，其餘5人分別被判處3到10年不等的刑期。闞小勇夫婦在受審期間透露，警方曾對兩人刑訊逼供。

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出於安全原因要求匿名的知情人士透露，該案一審判刑是控辯雙方協商的結果。

據了解，來自武漢的闞小勇2018年與妻子赴大連創建「門訓家園網」對外傳道。2021年10月，他們和4名教會女性義工被大連市公安逮捕。

年過60歲的闞小勇據稱曾是企業家。在庭上，他和妻子陳述了被大連公安刑訊逼供的過程。

知情人士告訴RFA：「警察審訊的時候脫下皮鞋抽闞小勇的頭，並且用拳打；讓（闞妻）王鳳英跪在地上，用腳踢她的大腿。每個人都被持續（施加酷刑）了2、3個小時，這是當事人在法庭親口口述的。官方也沒有任何所謂闢謠。」

知情人士說：「第一、它是家庭教會；第二、這個牧師在網上的講道影響非常大，而且他的聲望非常好，所以就要打擊他。現在在網上講道，只要你是講基督教的，家庭教會的，就很容易認定迷信或者邪教。你不符合唯物論的價值觀嘛。」

在現行中華人民共和國法律中，一切未經官方登記的宗教組織，包括家庭教會在內，均被視為非法。

家庭教會，也稱中國新教地下教會，是中國特色獨有的教會，這並不是基督教會中的某一宗派，而是指在中國偽宗教自由的情況下，基督徒為了保護信仰不被政府操控，在自己家庭中聚會的教會形式。

中國政府要求所有宗教場所必須向政府登記，基督新教、天主教必須加入官方控制的「三自教會」必須在中國共產黨領導下活動，並接受國家宗教事務局的管制與干涉。

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