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    中共打壓宗教不停手！ 寧夏近百座清真寺將慘遭強拆合併

    中共持續打壓宗教自由，近日寧夏回族自治區展開「合村併寺」，強拆、合併清真寺，方圓2.5公里只能有一座。圖為新疆的清真寺被掛上國旗。（法新社）

    中共持續打壓宗教自由，近日寧夏回族自治區展開「合村併寺」，強拆、合併清真寺，方圓2.5公里只能有一座。圖為新疆的清真寺被掛上國旗。（法新社）

    2021/03/25 17:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中共持續打壓宗教自由，近日寧夏回族自治區展開「合村併寺」，陸續強拆、合併原有的清真寺，大範圍迫害，有回族穆斯林學者大嘆，現今中共當局強烈推行合村併寺，便是習近平要「伊斯蘭中國化」的收尾工程。

    根據《自由亞洲電台》報導，寧夏石嘴山市政府近日強力展開「合村併寺」，意即方圓2.5公里範圍內，只能允許一座清真寺合法營運。一名清真寺伊瑪目透露，寧夏泉區在去年齋月前就開始拆除圓頂、宣禮塔，今年再開始「合併清真寺」。

    這名伊瑪目透露，如此一來，一些清真寺將變為「非法活動場所」，估計3至5年就會遭到拆除，他指出，去年12月以前，寧夏石嘴山市就有些清真寺大門上鎖、窗戶被鐵皮封起，「這樣的清真寺有4、50座」，他感嘆，這樣將使年輕一代不再到清真寺參加宗教活動，穆斯林進而慢慢被漢化。

    中國李姓穆斯林學者受訪時指出，「中國文化從骨子裡有容不下不同文化的存在的特性。新疆是前車之鑑，然後拿寧夏開刀」，他認為，中共如今舉措等同文革，針對穆斯林的迫害不斷升級，或許便是利用這些針對少數民族製造的事端，來掩蓋其他更大的矛盾。

    這名穆斯林學者感嘆，被保留下來的清真寺也會受到重重監控，伊斯蘭文化的發展、傳承「幾乎是天方夜譚」；來自美國的穆斯林學者則強調，中共當局強烈推行合村併寺，就是習近平要「伊斯蘭中國化」的收尾工程，就是要破壞社會已有的基礎，如此便有利於共產黨的統治。

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