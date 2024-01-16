共和黨初選首戰大勝！川普嗨翻：讓我們把國家奪回來

美國前總統川普再度參選，在共和黨初選首站愛荷華州獲得壓倒性大勝。（美聯社）

2024/01/16 13:04

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國2024年總統大選共和黨初選首先在愛荷華州開跑，前總統川普在許多爭議纏身下，仍獲得逾半支持；川普回應，開票才幾分鐘，就已經贏了，感到非常榮幸；他強調「讓我們把國家奪回來」、「讓美國再次偉大」。

綜合美國媒體報導，共和黨黨內初選率先在愛荷華州開跑，截至台灣時間今（16日）下午1點，已經開出近96%選票，前總統川普以51%的得票率，大幅領先其他黨內候選人，確定贏下愛荷華州初選。

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主要競爭對手佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）得票率21%、美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）為19％。

《福斯新聞》（FoxNews）訪問川普，川普表示，這麼早就接到電告告知勝選感覺「很棒」，「投票開始的幾分鐘後，他們就宣布我贏了」，他強調「我們必須奪回我們的國家。在過去3年來，我們的國家經歷了很多糟糕的事情，而且還會繼續經歷糟糕的事」；《福斯新聞》稱，川普指的「糟糕的事」包括以巴衝突。

川普再次重申他的經典口號：「我們想讓美國再次偉大，這是有史以來最偉大的口號。事實上我們就是在這樣做的。」

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