共和黨首場總統初選遇嚴寒 川普：去投票「被凍死也值得」

可能代表共和黨再次出征總統大選的川普，14日向愛荷華州沃基市沃基消防局消防員送上披薩。（美聯社）

2024/01/15 16:21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和黨針對總統候選人的首場黨內初選，15日從中西部愛荷華州起跑。不過，該州正面臨暴風雪、甚至攝氏零下42度的嚴寒天氣，可能阻礙選民投票。有望再次披上戰袍的前總統川普，為了鼓勵支持者去投票，笑稱：「被凍死也值得」。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，在共和黨愛荷華州初選之際，該州可能出現「危及生命」的嚴峻天氣，而川普也取消15日4場現場活動中的3場。據了解，當地除了出現暴風雪外，部份地區還將出現攝氏零下42度的低溫，可能會壓低投票率。

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川普14日在愛荷華州首府狄蒙（Des Moines）南邊印地安諾拉市（Indianola）競選活動上呼籲支持者「明天穿暖一點」，「勇敢面對天氣，出門拯救美國」。他還呼籲支持者不要待在家，笑稱單身者出門投票，可以預見未來另一半，而即使生病，也不能不出門投票，「即使你投票後去世，也是值得的」。

在民調中遙遙領先的川普，預計將擊敗前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）和佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），輕鬆贏得這個中西部州的全國第一場初選投票。不過，川普的競爭對手都希望天氣會降低川普支持者的投票率，進而提振自身支持率。

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