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喊話要拜登更積極 桑德斯：川普若勝選民主將終結

美參議員桑德斯建議拜登積極關注國內民生議題。（路透）

美參議員桑德斯建議拜登積極關注國內民生議題。（路透）

2024/01/14 17:20

〔編譯林家宇／綜合報導〕2024美國總統大選即將進入競選週期，眼見前總統川普來勢洶洶，參議員桑德斯（Bernie Sanders）疾呼總統拜登必須要在民生議題上展現更強勢、積極態度，否則難以勝過川普。他警告，若是川普重返白宮，民主將迎來終結。

桑德斯接受「衛報」專訪時表示，拜登在競選連任上必須更有急迫感，除非他對美國勞工階級家庭正面臨的諸多危機投入更多關注和心力，否則共和黨將取勝，「我們得看到白宮在健保、住房、稅務改革和處方藥價等議題上更加積極」、「如果我們能讓總統朝向此方向前進，我們就能勝利，反之則會敗北」。

桑德斯提到，他已向白宮聯繫傳達上述觀點，「我們希望能向總統及其團隊表明，只要能提出更進步的議程來談論全國勞工階級的需要，那麼他們就會贏得選舉」。

桑德斯認為，川普的第二任期將會是功能性民主的終結，屆時他將對選舉做出改動，這會讓許多反對他的人受到阻礙，以及讓年輕人和有色人種更難參與政治。

報導指出，拜登雖然不會在民主黨初選碰到太大挑戰，但已有民調顯示，川普不只在關鍵選區表現出色，在西班牙裔和年輕族群眼中也受到不少青睞，而這些族群是拜登2020年夠勝選的關鍵因素。

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