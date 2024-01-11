金融時報：白宮擬派遣高階代表團於台灣大選後訪台

「金融時報」報導，美國總統拜登擬派遣由前任官員組成的高階代表團在台灣大選後訪台。（美聯社檔案照）

2024/01/11 06:16

〔中央社〕英國「金融時報」報導，美國總統拜登（Joe Biden）擬派遣由前任官員組成的高階代表團在台灣大選後訪台。報導指出，此舉可能提高美中穩定緊張關係的難度。

「金融時報」（Financial Times）援引5名知情人士說法報導，白宮規劃由民主黨籍前美國國務院副國務卿史坦柏格（James Steinberg）以及共和黨籍國家安全顧問海德里（Stephen Hadley）率領跨黨派代表團訪台。

請繼續往下閱讀...

這篇發自華府的報導提到，儘管拜登政府先前曾派遣兩個同樣由前任官員組成的高階代表團訪台，以表達對台灣的支持，但在台灣大選後即刻派遣這樣的代表團訪台仍不尋常。

一名美國前任官員告訴「金融時報」，拜登此舉有風險、可能招致反效果。

這名人士指出，值此敏感時刻，美國的首要目標應該是鼓勵北京與台北展現克制。在這樣的時間點派遣高階代表團赴台像是「給台北一個熊抱（bear hug）」，同時給北京一個過度反應的藉口。這名前官員說，行動得更「細膩」，才會有效。

另一名知情人士表示，拜登的訪台代表團構想是「壞主意」，因為無論是台北或北京，都可能藉機推動各自的議程，而這將給華府造成政策難題。這名人士提到，台灣政治人物可能會為了特定目的以自己的方式描述、詮釋這個訪台行，而這恐怕會加劇台灣海峽緊張局勢。

不過，報導指出，也有意見肯定白宮的構想、認為這有助台灣。德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）中國和台灣事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）說，向台灣的民主制度及新總統表達支持很重要，在跨黨派基礎上這麼做更是有益。

報導指出，兩年前，拜登曾指派前美軍參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）以及前國防部次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）訪台，以向台北傳達美國不會因為俄羅斯對烏克蘭的全面侵略而讓北京有可乘之機。

在此之前，當中國升高對台灣的軍事恫嚇，拜登曾派遣一個成員包括史坦柏格以及共和黨籍前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）的跨黨派代表團訪台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法