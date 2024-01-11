歐洲若遭攻擊 歐盟執委爆料：川普曾說「絕不會幫助你」

歐盟執委布勒東爆料，川普4年前曾當面指責歐盟執委會主席馮德萊恩，若歐洲遭到攻擊，「我們絕不會去幫助你和支持你」。（美聯社）

2024/01/11 05:55

〔國際新聞中心／綜合報導〕面對前美國總統川普今年可能代表共和黨再次參選，歐盟內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）爆料，川普4年前曾當面指責歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）：「你們沒有付該付的（經費）」，若歐洲遭到攻擊，「我們絕不會去幫助你和支持你，北約已死，我們會離開北約」。

馮德萊恩曾任德國國防部長，川普抱怨的是德國等北大西洋公約組織（NATO）歐洲成員國，多年來都未達到北約規定國防預算需佔國內生產毛額（GDP）2％以上的標準。

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自從俄羅斯近2年前入侵烏克蘭以來，歐洲防務已成為愈來愈重要的政治議題。布勒東10日應智庫「歐洲政策中心」（European Policy Centre）邀請發表演說，探討歐洲的經濟安全議題。除了生物科技、量子電腦、先進半導體和人工智慧等關鍵戰略性產業，布勒東特別提到歐洲需強化本身防衛產業，他已設法提高歐洲軍火工業的產能，接下來就看歐盟各國能否盡快落實聯合採購，援助烏克蘭並補充本身的庫存。

歐洲政治新聞網站Politico報導，布勒東9日參與歐洲議會黨團「復興歐洲」（Renew Europe）的活動時，也提出類似議題，並爆料說2020年他與馮德萊恩在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）場邊，與當時美國總統川普會面，川普當面向馮德萊恩和他發出前述警告。

布勒東說，他準備在2月下旬提出一套「歐洲防衛投資計畫」（EDIP），所需經費可能達1000億歐元（約3.4兆台幣）。布勒東提醒，川普可能會回鍋白宮，這是喚醒歐洲的一大警鐘，因此「現在我們知道要靠自己」。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）近日受訪時也表示，歐盟應該建立自己的聯合部隊，在維持和平與預防衝突上發揮作用，「如果我們希望在這個世界維持和平，就需要一支歐洲部隊。這是實施有效歐洲外交政策的基本前提。」

去年12月，英國「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）專家也警告，歐洲必須儘快強化軍力，以因應在2026至2028年印太區域可能爆發衝突，導致美國無力顧及歐洲，而俄羅斯趁機侵犯北約國家。

歐盟執委布勒東爆料，川普4年前曾當面指責歐盟執委會主席馮德萊恩，若歐洲遭到攻擊，「我們絕不會去幫助你和支持你」。（歐新社）

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