美首場總統初選愛荷華登場 川普民調48％碾壓黨內對手

川普14日在愛荷華州選前最後集會上，與支持者互動。（美聯社）

2024/01/15 16:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國2024年總統大選正式起跑，全美第1場初選當地時間15日將在愛荷華州登場，前總統川普目前以69%支持率高居全國民調第一，在愛荷華州的支持率也以48%居冠。不過極地寒流發威，愛荷華州部份地區預計會出現攝氏零下30度的低溫，可能壓低投票率，目前支持度領先的川普是否能如預期的拿下漂亮成績單，是第一次重大考驗。

由於天氣惡劣，川普和主要競爭對手前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）都已被迫取消戶外選舉活動。15日初選的投票率可能受天氣影響，已為未知的競選季增添了變數，候選人紛紛鼓勵選民勇敢出門投票。

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根據CNN，CBS News/YouGov最新全國民調顯示，愛荷華州選民參加「黨團會議」（Iowa Caucuses）投票前夕，川普在全國範圍內獲得69%共和黨初選選民支持，創下史上新高，在愛荷華州支持率也有48%。

海莉在愛荷華州選前民調以20%位居第二，全國民調則以12%排名第三。迪尚特在愛荷華州選前支持率以16%落後，14日仍誓言繼續長期抗戰。儘管全國民調遠差川普55%，但他向CNN表示，「很多選民還未做出最終決定」。

愛荷華州初選選制與眾不同，是以召開「黨團會議」（caucus）的方式舉行，而且是由兩黨分別主辦黨內初選，不像其他州是由州政府統籌設立投票所，舉辦兩黨初選投票（primary）。

15日晚間7時（台灣時間16日上午9時），共和黨選民將在全州約1700多處地點召開黨團會議，由與會者當場選出的主席主持。開會時，先由與會者發言，為自己屬意的參選人爭取支持，隨後進行秘密投票。各會場的工作人員計票後通報該州黨部，結果通常數小時後就會揭曉。

各州初選結果並非贏者全拿，而是依比例分配，愛荷華州共有40名共和黨代表。愛荷華州初選被視為選民支持總統候選人的風向標，表現不佳的候選人有時會選擇就此退出競選。不過，對於共和黨人來說，愛荷華州黨團會議並不是全國支持率的可靠晴雨表。2016年、2012年和2008年愛荷華州黨團會議上的獲勝者最終都未在共和黨全國代表大會上獲得提名。

愛荷華州民主黨人15日也召開黨團會議，但主要是選出各郡代表，投票則全採郵寄方式，黨員可在2月9日前上網申請選票，結果將於有多州舉行初選的3月5日「超級星期二」統一計票後揭曉。

冬季風暴襲美，愛荷華州被白雪籠罩。（路透）

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