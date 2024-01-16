機瘟？全日空航班在芝加哥撞達美航空飛機

美國芝加哥奧黑爾機場。（美聯社）

2024/01/16 07:21

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕機瘟？一架日本全日空的飛機路，週日晚間在芝加哥奧黑爾機場（O'Hare）滑行起飛時，與達美航空班機撞上，2架事故飛機都是波音公司產製，美國聯邦航空總署已展開調查。

綜合外媒報導，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）指出，芝加哥當地時間週日下午6點30分左右，日本全日空航空公司11 號航班，飛機的左翼尖撞上了達美航空2122 號航班的機尾。

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波音公司未針對這起事故發表評論，而是請前來查證的美聯社記者向涉事的航空公司與FAA進行對話。

達美航空表示，一架全日空的飛機從底特律抵達奧黑爾機場後，在登機口停機時與達美航空的一架飛機相撞，達美乘客正常在登機口下飛機，維護技術人員正在對飛機進行評估。

全日空則未提供任何相關資訊。該航空公司的航班狀態搜尋顯示，11 號航班原定飛往東京，但因「飛機檢查」而取消。

這起飛機相撞意外雖然未造成人員傷亡，但因全日空航空的航班為波音 777，達美航空的航班為波音 717。兩架飛機都是波音公司設計，FAA將調查事故發生原因。目前尚不清楚週日事件的肇因是否與製造缺陷有關。

2024年才剛開始，全球各地陸續傳出飛安事故，先是日本航空班機在羽田機場撞上海上保安廳一架飛機，造成5死；接著是阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音班機，5日飛行中發生「內嵌門」脫落意外，美監管機構下令波音737-9停飛；13日全日空波音客機駕駛艙窗戶龜裂，緊急降落。

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