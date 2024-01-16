哈瑪斯公布最新影片 稱2名以色列人質在囚禁期間被殺

哈瑪斯公佈最新人質影片，除了阿加瑪尼（右）以外的另外兩名人質據傳已經死亡。（圖擷取自社群平台「X」）

2024/01/16 07:41

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）15日發最新人質影片，先前出現的3名人質中已有2人死亡，中以混血人質阿加瑪尼（Noa Argamani）可能仍倖存。阿加瑪尼在影片中聲稱是因為以色列軍方攻擊才導致兩名人質死亡，她自己則是受傷。針對此說法，以色列軍方發聲反駁。

綜合外媒報導，在哈瑪斯發布的最新影片中，阿加瑪尼在白牆前面發表談話，並和以色列軍方喊話：「停止這種瘋狂行為，趁我們還活著的時候讓我們回到我們的家人身邊。讓我們回家吧！」阿加瑪尼也在影片中透露另外兩名人質已死，影片的最後則是顯示兩名人質遺體的模樣。死亡的兩名人質分別是53歲的沙拉比（Yossi Sharabi）和38歲的斯維爾斯基（Itai Svirsky）。

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由於哈瑪斯14日公布3名人質影片，要求以色列軍方停止攻擊，哈瑪斯在影片中未標註拍攝日期，僅在影片結尾中提到，「我們將在明天告訴你們，這些人的命運」。15日哈瑪斯再度發布影片，公告已有兩名人質死亡。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）確認斯維爾斯基就是影片結尾的其中一具遺體，但哈加里表示，斯維爾斯基並沒有被以軍擊中，「這是哈瑪斯的謊言，關押人質的建築物並不是以軍目標，若我們知道某建築物裡面可能有人質，我們就不會攻擊那個地方」。

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