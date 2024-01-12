回應紅海商船遇襲！英美聯手 狂轟葉門青年運動逾10目標

4名美國官員11日向路透證實，美國和英國已首度對葉門境內多個「青年運動」目標發動襲擊。圖為該組織直升機飛越紅海貨輪畫面。（路透資料照）

2024/01/12 10:37

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕共4名美國官員11日向路透證實，美國和英國已首度對葉門反政府組織「青年運動」（Houthi movement）多個目標發動襲擊，該組織近日屢次攻擊紅海國際船隻。

據路透報導，1名青年運動官員證實，英美已對葉門境內展開「襲擊」，包括首都沙那（Sanaa）、薩達（Saada）、德哈馬（Dhamar）及荷台達（Hodeidah），並稱其為來自「美國、英國和猶太復國主義的侵略」。

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1名不願具名的美國官員表示，打擊行動由軍機、船艦和潛艦共同發起；另2名官員表示，澳洲、巴林、荷蘭及加拿大均為行動提供了支持。

共十多個地點淪為攻擊目標，顯見本次打擊不僅只是象徵性回應。青年運動控制葉門大部分地區，其無視聯合國停止對紅海進行飛彈和無人機攻擊的呼籲，也罔顧美國此前發出的多次警告。

青年運動強調，該組織的攻擊行動是為了支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）。迄今為止，青年運動已襲擊了27艘船隻，擾亂了歐洲、亞洲之間的主要國際貿易航線，約佔全球貨運量的15%。

目擊者向路透披露，11日遭攻擊的目標包括沙那機場附近的軍事基地、塔伊茲（Taiz）機場附近的軍事基地、荷台達的青年運動海軍基地，及哈傑省（Hajjah）的軍事基地。

預計美國將很快發表正式聲明，詳細說明本次軍事行動內容。11日稍早，青年運動領袖公開宣示，該組織將回應任何對其發起的攻擊。

美國軍方11日稍早曾表示，青年運動向亞丁灣（Gulf of Aden）國際航道發射了1枚反艦彈道飛彈，是該組織自11月19日以來，第27度發動襲擊。

美國和英國海軍9日擊落了青年運動向紅海南部海域發射的21架無人機及數枚飛彈，是迄今該組織所發動的最大規模襲擊。

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