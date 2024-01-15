重返親中路線 馬爾地夫要求印度3月15日前撤軍

中國國家主席習近平1月10日在北京人民大會堂舉行盛大儀式，歡迎馬爾地夫總統穆伊祖（右）來訪。（法新社）

2024/01/15 16:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度洋島國馬爾地夫親中總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年9月當選，承諾摒棄「印度優先」政策。總統辦公室政策主任納齊姆（Ahmed Nazim）14日表示，穆伊祖提議於3月15日前撤走印度軍隊，強調撤軍是本屆政府政策、總統的承諾，也是人民的願望。

印度在馬爾地夫的駐軍人員主要是操作、維護提供當地的2架直升機和1架雙發螺旋槳定翼機，人員約80人。穆伊祖在去年11月的總統就職典禮曾承諾，他會確保國家沒有外國軍隊。

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新德里一向視位於印度洋上的馬爾地夫在其勢力範圍內，但是馬爾地夫已逐漸朝著該國最大外部債權人的中國靠攏。穆伊祖1月8日赴中國進行5天國是訪問，一反過去馬爾地夫領導人，多以印度做為上任後首個出訪國家的慣例。穆伊祖還在北京宣布，馬爾地夫與中國關係提升到「全面戰略合作夥伴」。

穆伊袓在13日返國時表示，馬爾地夫雖然小，但是不能讓人欺負。他告訴記者說：「我們不是另一個國家後院裡的國家，我們是一個獨立的國家。」

穆伊祖在競選期間喊出「印度離開」（India Out）口號，就任後第2天正式要求印度撤離派駐在馬爾地夫的軍事人員，去年12月中旬，又決定不再延長與印度的水文調查合作協議。

穆伊祖否認試圖透過引入中國部隊取代印度軍隊，藉此重新平衡地區形勢。

經濟發展高度仰賴觀光業的南亞島國馬爾地夫，因與印度交惡導致觀光產業開始遭印度民眾杯葛。穆伊祖9日曾在中國喊話，希望中國當局促成更多觀光客前往馬爾地夫。

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