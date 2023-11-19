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馬爾地夫總統穆伊祖上任 要求印度撤離駐軍

馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）17日就任，被外界視為政治立場親中。（路透資料照）

馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）17日就任，被外界視為政治立場親中。（路透資料照）

2023/11/19 08:21

〔中央社〕政治立場被認為親中的馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu），在就任後的第2天要求印度撤離派駐在馬爾地夫軍事人員。

穆伊祖競選期間喊出「印度離開」（India Out）口號，他於9月30日在總統大選第二輪決選中勝出，11月17日宣誓就職。

根據馬爾地夫總統辦公室18日發布的新聞稿，穆伊祖當天接見前來致賀的印度地球科學部長李繼竹（Kiren Rijiju）時，正式要求印度政府撤離派駐在馬爾地夫軍事人員。

新聞稿指出，穆伊祖是在馬爾地夫人民授權下提出這項要求，也希望印度政府尊重馬爾地夫人民的民主意願。

馬爾地夫軍方2021年曾披露，大約75名印度軍事人員駐紮在馬爾地夫，協助馬爾地夫士兵使用及維護印度提供直升機與巡邏機，運送急症病患至印度治療並監控經濟海域，但穆伊祖認為這有損馬爾地夫的主權。

由於馬爾地夫地理位置極具戰略性，因此印度與中國近年來一直透過多種方式，提升對馬爾地夫的影響力。外界普遍認為，馬爾地夫要求印度撤離軍事人員，是中國在地緣政治較量上的一次勝利。

印度「德干前鋒報」（Deccan Herald）引述消息人士指出，穆伊祖並未提出印度撤離軍事人員的時間表，且雙方同意擬出一套可行的解決辦法，讓馬爾地夫可以繼續使用印度提供的直升機與軍機。

穆伊祖在當選總統後曾向媒體表示，要求印度撤離軍事人員之舉不具針對性，他不會允許任何國家在馬爾地夫駐軍。

此外，他日前接受外媒訪問時也曾說，馬爾地夫太小，不能介入大國之間的地緣政治競爭，馬爾地夫將與包括印度與中國在內的所有國家共同合作。

另一方面，馬爾地夫總統辦公室也提到，穆伊祖與李繼竹承諾將鞏固兩國之間的雙邊關係。

新聞稿說，穆伊祖知曉印度直升機對馬爾地夫緊急醫療救援的重要性，同時也與李繼竹檢視印度援助多項計畫的執行進展。

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