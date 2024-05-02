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全美校園示威爆衝突 伊朗教授拍手叫好：向美宣戰一定會獲支持

全美大學挺巴勒斯坦示威爆警民衝突，曾留學美國的伊朗德黑蘭大學教授伊扎迪（Foad Izadi，見圖）為美國學生拍手叫好。圖中字幕翻譯為：「我們正在觀察（美國大學）這些示威，我們喜歡眼前這景象」。（圖擷取自伊朗官媒X社群）

全美大學挺巴勒斯坦示威爆警民衝突，曾留學美國的伊朗德黑蘭大學教授伊扎迪（Foad Izadi，見圖）為美國學生拍手叫好。圖中字幕翻譯為：「我們正在觀察（美國大學）這些示威，我們喜歡眼前這景象」。（圖擷取自伊朗官媒X社群）

2024/05/02 15:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全美大學校園挺巴示威引爆警民衝突，伊朗德黑蘭大學一名教授卻在受訪時稱「整個伊朗都在為學生們拍手叫好」，且一旦伊朗和美國發生衝突，一定會「獲得這些『自己人』的支持」。

據《每日郵報》報導，全美多個大學校園爆發挺巴示威，警方今（2）日稍早強力攻入校園、驅散示威學生，且部署重兵防止抗議事件再次升級。

然而，德黑蘭大學教授伊扎迪（Foad Izadi）日前接受伊朗官媒專訪時，竟稱整個伊朗包括他自己都在為示威學生們「拍手叫好」。

伊扎迪直言，「這些（學生）是我們『自己人』」。他甚至大膽預測，一旦伊朗與美國緊張情勢升溫爆發衝突，一定會獲得這些學生的支持上街示威。

據悉，伊扎迪曾留學美國，在美國德州休士頓大學（UH）取得學士及碩士學位，並在路路易斯安那州立大學（LSU）取得博士學位後返回伊朗。他在LSU期間曾研究美國針對伊朗所進行的公共外交目標和方法。

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