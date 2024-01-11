與印度交惡！馬爾地夫與中國建立「全面戰略合作夥伴關係」

1月10日，馬爾地夫總統穆伊祖（左二）、夫人薩吉達（左）、中國國家主席習近平（右二）和夫人彭麗媛，在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上合影。（法新社）

2024/01/11 16:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度與南亞島國馬爾地夫關係交惡之際，北京趁隙而入，將中國與馬爾地夫的關係，提升為全面戰略合作夥伴關係。

據新華社報導，1月10日下午，中國國家主席習近平在人民大會堂與來訪的馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）舉行會談。兩國元首宣布，將中馬關係提升為全面戰略夥伴關係。

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習近平指出，中國和馬爾地夫是傳統友好近鄰，兩國人民透過古代海上絲綢之路建立友好聯繫。中馬建交52年來，兩國始終相互尊重、相互支持，樹立了大小國家平等、守望相助、互利共贏的典範。

他說，中馬關係面臨承前啟後、繼往開來的歷史契機。將兩國關係提升為全面戰略夥伴關係，符合中馬關係發展需求和兩國人民期待。中方願與馬方一起，不斷拓展各領域交流合作，共同致力於打造兩國命運共同體。

去年11月上任、立場親中的穆伊祖1月8日赴中國進行5天國是訪問，一反過去馬爾地夫領導人，多以印度做為上任後首個出訪國家的慣例。

穆伊祖在競選期間喊出「印度離開」（India Out）口號，就任後第2天正式要求印度撤離派駐在馬爾地夫的軍事人員，去年12月中旬，又決定不再延長與印度的水文調查合作協議。

經濟發展高度仰賴觀光業的南亞島國馬爾地夫，因與印度交惡導致觀光產業開始遭印度民眾杯葛。穆伊祖9日在中國喊話，希望中國當局促成更多觀光客前往馬爾地夫。

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